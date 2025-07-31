Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий социальные сети искать выложенные на своих страницах фильмы, запрещённые к прокату в России. Доступ к ним должен блокироваться, говорится в подписанном документе.

Закон был принят Госдумой в середине июля. Документ позволяет министерству культуры не выдавать прокатное удостоверение для фильмов, дискредитирующих "традиционные российские духовно-нравственные ценности". Фильмы без прокатного удостоверения нельзя показывать в кино. Закон запрещает показывать их и онлайн-кинотеатрах, если министерство культуры отказалось выдавать картине такое удостоверение или отозвало его.

Медиа-коммуникационный союз просил депутатов доработать законопроект. Участники медиарынка увидели в нем риски для владельцев онлайн-кинотеатров, писал РБК. В частности, владельцы стримингов опасались ухода аудитории на пиратские сайты.