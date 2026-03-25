Путин ограничил вывоз наличных рублей и золота в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз наличных рублей и золота в страны Евразийского экономического союза – Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

С 1 апреля физическим лицам запрещено вывозить наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц запрет будет действовать вне зависимости от суммы.

Исключением будут случаи, когда вывоз осуществляется через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах. При этом для вывоза средств потребуются банковские выписки, подтверждающие снятие денег со счетов тех, кто их вывозит.

С 1 мая вводится запрет на вывоз золота в слитках общим весом более 100 граммов – это ограничение распространяется на физических и юридических лиц, а также на индивидуальных предпринимателей.

Исключением будет считаться вывоз через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах Москвы (Внуково, Домодедово и Шереметьево) и Владивостока (Кневичи). Для вывоза потребуется разрешительный документ от Федеральной пробирной палаты. Физическим лицам этот документ будет необходим также для вывоза золота в страны, не входящие в ЕАЭС.

В указе говорится, что особый порядок вывоза наличной валюты и золота в слитках вводится "в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов".