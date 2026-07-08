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Лицом к событию

Путин откажется от Донбасса?

Коллаж: Владимир Путин и лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" - Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Коллаж: Владимир Путин и лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" - Денис Пушилин и Леонид Пасечник

МОК восстановил Россию: Кремль готов отказаться от "ДНР" и "ЛНР" ради Олимпиады?

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России, правда, временно. Это решение стало возможным после того как ОКР исключил из своего состава спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины. Это касается Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, частично или полностью оккупированных российскими войсками.

Также в МОК признали, что рекомендации по поводу допуска российских спортсменов к соревнованиям уже не актуальны. При этом конечные решения о допуске или недопуске спортсменов из России по-прежнему будут принимать международные спортивные федерации и организаторы турниров.

Свое решение о восстановлении в правах Олимпийского комитета России МОК объяснил началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года в Доломити-Вальтеллине (Италия). В МОК считают, что у всех спортсменов должна быть возможность участвовать в соревнованиях.

Олимпийский комитет Украины назвал решение МОК "преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств". В Киеве считают, что решение МОК – это тревожный сигнал для всего международного сообщества.

Ограничения ОКР в правах действовали с октября 2023 года – после включения Россией в состав своего национального комитета олимпийских советов аннексированных украинских территорий.

Как решение МОК скажется на легитимизации России на мировой арене и геополитической изоляции, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Иваном Преображенским и журналистом Никитой Белоголовцевым.

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