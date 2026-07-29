Путин отправил в отставку главу Удмуртии

Президент России Владимир Путин 29 июля сменил главу одного из российских регионов - Республики Удмуртия. Сообщается, что возглавлявший регион с 2017 года Александр Бречалов ушёл с должности "по собственному желанию". Исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.



Ранее она занимала посты министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, вице-премьера и до осени 2024 года - и. о. председателя правительства региона, после чего работала советником в министерстве сельского хозяйства России.

Бречалов недавно зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от "Единой России", возглавляя региональную группу. Сам он свою отставку не комментировал, о её возможности в ближайшее время близкие к Кремлю политологи не сообщали.

На днях Удмуртия подверглась ударам украинских беспилотников, причём Бречалов отчитался о "самой массированной атаке" БПЛА на неназванные объекты. Впоследствии стало известно, что целью ударов была база Росрезерва, спутниковые снимки показывали, что ей был нанесён лишь ограниченный ущерб.