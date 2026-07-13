Путин передал российские активы Akzo Nobel под временное управление

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российских активов нидерландской компании Akzo Nobel – одного из крупнейших мировых производителей лакокрасочной продукции. На это обратило внимание издание The Bell.

Согласно указу, доли в компаниях "Акзо Нобель Декор", "Акзо Нобель Коутингс" и "Акзо Нобель Лакокраска" переданы АО "Развитие строительных активов". По данным The Bell, эта же структура в конце 2025 года получила под управление российские заводы датского производителя теплоизоляции Rockwool и связана с госкорпорацией "Ростех".

Издание отмечает, что владельцы АО "Развитие строительных активов" не раскрываются в Едином государственном реестре юридических лиц. Компания зарегистрирована осенью 2025 года, а её руководитель – Тимур Амиров. Ранее находившиеся под его управлением российские структуры Rockwool перечислили 600 миллионов рублей на закупку беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и связи для российской армии.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Akzo Nobel заявляла, что значительно сократила деятельность в стране, а оставшееся производство декоративных красок было локализовано и отделено от головной компании. При этом нидерландская газета NRC, изучив финансовую отчётность, сообщала, что в 2023 году выручка российских подразделений компании выросла на 8%, а за первые два года войны они уплатили около 16 миллионов евро налога налога на прибыль.

По подсчётам The Bell, совокупная выручка трёх российских компаний Akzo Nobel в 2025 году сократилась с 20,7 миллиардов до 17 миллиардов рублей.

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