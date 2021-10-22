"Путин перестал стесняться". Блогеры о валдайской речи президента

21 октября Владимир Путин принял участие в заседании "Валдайского клуба" в Сочи.

Владимир Соловьев как в воду глядел: в речи Путина, которая продлилась больше трех часов, нашлось множество поводов для обсуждения.

Начал президент с критики современной цивилизации, главным образом западной, которая, по его мнению, приносит в жертву прогрессу "привычное понимание таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различие полов". У многих комментаторов эта часть речи вызвала насмешки.

Михаил Красулин

На форуме Валдай Путин снова обличает Запад в бездуховности. Хрущев размахивал кулаком, а этому впору размахивать шваброй, обмотанной красной изолентой.

Максим Дбар

Путин назвал чудовищным, когда на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой. «Идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера — на грани преступления против человечества», — считает президент

Вообще Путин считает преступлением и идею о праве граждан менять свою власть. Вон, сколько уже сидит за эту идею. Так что, да, последовательно считает преступлением право на выбор

Но про смену пола и детей – поразительно. Сами придумали [ерунду], сами в нее поверили и сами с ней спорят и сражаютсчя

Отметили комментаторы и своеобразное представление президента о феминизме и его целях.

Критика "культуры отмены" левых комментаторов не удивила.

Мария Кувшинова

Ну что ж, Путин и его спичрайтеры услышали запрос гражданского общества в лице Аркус, Богомолова, Шендеровича, Ратгауза и прочих влиятельных интеллектуалов, сражаюшихся с митушками и Гретой Тунберг. Как и предсказывал Кирилл Кобрин, это будет новый крымнаш, пострадает очень много людей, будет потеряно еще очень много лет, а потом вся эта борьба закончится пшиком, как русский мир.

Прокремлевские блогеры превозносят Путина как блестящего философа и идеолога нового мира.

Сергей Марков

Владимир Путин в своем стратегическом выступлении на Форуме Валдай резко и масштабно раскритиковал западную новую идеологию Культуры Отмены. Он много раз сравнил современную западную идеологию прогресса с их крайностями с большевиками в Советской России. Обвинил в расизме наоборот. Обвинил в радикальности и нетерпимости. Обвинил в безумии попыток стереть разницу между женщинами и мужчинами и навязывания детям гендерной неопределенности. Призвал западные страны учиться у опыта России, которая убедилась в тупике радикального большевизма. "Здоровый консерватизм " вот что считает Путин своей идеологией, идеологией России. Пример такого консерватизма - Николай Бердяев, великий русский философ.

Сотни миллионов граждан стран ЕС и США увидят в Путине своего лидера

С такими речами на Путина обрушится вся западная пресса как на своего главного врага. А сотни миллионов граждан стран ЕС и США увидят в Путин своего лидера. Который говорит то, что думает он и что думают они. Путин становится главным политическим лидером "здорового консерватизма " в мире для сотен миллионов людей.

Раскритиковал Путин и современный капитализм, объявив, что тот "себя исчерпал".

Аббас Галлямов

Вообще сверхзадача публичной активности Путина - это показать, что в других странах всё ещё хуже, чем в России. Ну и найти виновных, конечно. В этот раз ими объявлены капитализм и прогрессивизм.

И ничего, что они друг другу противостоят - оба виноваты.

Николай Подосокорский

Путин заявил об исчерпании современной модели капитализма. Будем снова пытаться построить социализм с нечеловеческим лицом?

Михаил Виноградов

Теперь на ток-шоу все будут говорить: "Движение России в сторону капитализма было ошибочным и даже преступным. Феодализм куда больше отвечал национальным целям и ценностям"

Константин Калачев

Капитализм исчерпал себя, - заявил вчера Владимир Путин. Сегодня утром с надеждой заглянул я в топ новостей Яндекса. Может близкие к президенту миллиардеры уже выстроились в очередь у Фонда национального благосостояния, чтобы сдать свои миллиарды на нужды беднейших слоев населения. Но нет. Никто от миллиардов не отказался. И я их понимаю. При переходе к феодализму миллиарды еще понадобятся для расширения поместий м покупки крепостных.

Так и до раздела имущества недалеко, радуются некоторые комментаторы.

Дмитрий Аграновский

Владимир Владимирович Путин высказался о капитализме: «Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий».

И он абсолютно прав. А мы в последние 30 лет приложили титанические усилия, чтобы вместо, как оказалось, прекрасно работающего и перспективного социализма построить у себя исчерпавший себя капитализм, да еще его периферийную, отсталую, колониальную разновидность. И, похоже, намерены «строить» эту бесперспективную модель и дальше.

Но что будет на самом деле "строить" нынешняя российская власть – вопрос открытый.

Александр Коляндр

Что я услышал в выступлении Путина.

-- либеральная демократия и рыночный капитализм официально больше не в фаворе.

-- официальный курс -- консерватизм и защита консервативных идей. создание пугала из противного населению всего гендерного, но расовый вопрос вроде не трогается

--- еще больше упор на предков, преемственность, героев былых времен

Не хватает, как мне кажется, каких-то слов про единство народа, внутренних врагов, социальную справедливость и сплоченность.

Это все не плохо, не хорошо. Просто, данность (не понятно, насколько имеющая отношение к реальности). Люди стареют, компании стареют, становятся консервативными, ворчливыми и негибкими.

По крайней мере, можно думать, как на этом сейчас зарабатывать. А что будет потом, мы не знаем. Возможно, гомосексуализм сделают обязательным и поставят памятник Власову с Бандерой.

Аббас Галлямов

То есть, сначала он рассказывает, что в мире всё плохо, а потом говорит, что лучший ответ на проблемы - это ничего не менять. «Консерватизм, - говорит, - есть самый разумный принцип мироздания».

Логично, чо!

Борис Кагарлицкий

Смысл выступления Владимира Путина, разразившегося очередной программной речью на Валдайском форуме, состоит в том же, в чем и смысл всех его предыдущих речей и действий: как бы ни развивались события в мире, какие бы новые проблемы ни возникали, главное — в России ничего не менять. В этом суть идеологии здорового консерватизма, продвигаемой тяжело больными людьми.

Речь, конечно, не о болезни Путина, о которой мы пока не знаем ничего конкретного. Тяжело больно всё российское и общество, а главным носителем инфекции, смертельным вирусом, разрушающим нашу экономику, является отечественная элита. Не только президент и его ближайшее окружение, но вся верхушка, паразитически выкачивающая из страны ресурсы и проедающая их. Однако с точки зрения нынешней элиты именно такое положение дел в нашей стране — идеально. А если кто-то думает иначе, то он — враг, с которым нужно поступать соответственно.

Путин надеется спасти капитализм от демократии

Любопытно, что путинский консерватизм в качестве необходимого компонента включает в себя и осуждение либерального капитализма, царящего на Западе. Недостаток этого капитализма, по мнению российских правителей, отнюдь не в том, что он предполагает эксплуатацию людей и природных ресурсов в интересах привилегированного меньшинства, а как раз в том, что это меньшинство зачем-то проявляет терпимость к разного рода демократическим требованиям. Такая критика капитализма вполне органично соединяется у Путина и ему подобных со страхом революции, с антимарксизмом и антикоммунизмом.

Президент России не случайно ссылается на консервативного эмигрантского философа Ивана Ильина (кстати, также одного из любимых авторов Геннадия Зюганова). Ильин был непримиримым противником либерального капитализма именно потому, что демократические порядки могут открыть путь к власти левым. А потому победа Муссолини в Италии и Гитлера в Германии воспринималась им как спасение европейской цивилизации и консервативных ценностей. Думать иначе, по мнению Ильина, значило смотреть на эти события «с точки зрения немецких евреев».

Путин, как и Ильин до него, надеется спасти капитализм от демократии. Идеология совершенно закономерная в эпоху реакции. Но именно такая постановка вопроса заставляет подумать и о противоположном ответе. Может быть настало время спасать демократию от капитализма?

Татьяна Становая

Выступление против западного капитализма заставляет напрячься российский частный бизнес

Все-таки слова Путина про капитализм - это что-то новое, совсем новое. "Существующая модель капитализма себя исчерпала" - это ж он про западный капитализм, а не про наш государственный, и получается, что про частный бизнес. Это не звучит как до кучи к либерализму, это звучит гораздо радикальней, чем привычная уже анти-западная риторика. Такое выступление против западного капитализма явно заставляет напрячься российский частный бизнес, особенно учитывая, что Путин изначально считал, что наши олигархи получили собственность несправедливо. Но дальше хуже - он особено и не скрывал, что считает частный капитал зацикленным на прибыли в ущерб стране, то есть по природе своей непатриотичным и антигосударственным, что он противопоставлял более ответственной, патриотически настроенной элите (ну тут понятно кто - старые товарищи, которые как бы тоже на галерах, но деловых - Сечин, Ротенберги, Юрий Ковальчук и т.д.).

Но обратите внимание, как Путин сильно менялся с годами. Вот, например, Путин говорил, что Крым не наш, а потом стал наш. Или из недавнего - внесистемная оппозиция была допустимой, а сегодня ее нет. Путин перестает стесняться своих самых махровых взглядов и время от времени его передергивает в силу ряда обстоятельств и он кардинально может пересмотреть подход и допустить то, что когда-то казалось невозможным. Вот за этой позицией про капитализм нужно очень внимательно следить и пусть вот Песков тоже разъяснит, а то звучит предстоящим "раскулачиванием".

Не обошлось и без экскурсов в историю, которая – точнее, то, что Путин именует ее "искажением", – традиционно волнует президента больше, чем современность.

Иннокентий Буковский

Хорошо у Владимир Владимировича в голове: май, берём Берлин, лето скоро.

Кирилл Шулика

Консерватизм консерватизмом, но главная тема - война и архивные документы по ней. Сталин, Гитлер, Польша, "раздел Чехословакии", все сваливают на Советский Союз и т.д. Манипулировать историей нельзя, это не ведет к взаимопониманию. Как говорится, кто бы говорил...

Ну а вторая тема, это советский опыт. Связанный сейчас с войной. Плавильный котел хорошо, отсутствие собственности плохо. Но нельзя ничего мазать черной краской, это неприлично. Те, кто это делает достойны того, чтобы их "макнуть в такое, что плохо пахнет". Плохо, что плавильный котел был идеологизированным. Вот вам и консерватизм - Гумилев и Ильин.

Россия еще, по словам Путина, с уважением присоединяла территории.

Он отметил, что получил образование во времена СССР и это был социальный лифт. Родители с уважением относились к СССР. 70% проголосовали против распада СССР. Ну то есть консерватизм сам по себе, а ностальгия по совку сама по себе, это другое.

То есть у России и консерватизм свой собственный, особый, то бишь советский.

Станислав Белковский

Владимир Путин на Валдайском форуме (в Сочи) подчеркнул и акцентировал свою роль как предводителя Всемирной партии прошлого (ВПП). Идеолога и топ-менеджера глобального консерватизма. Оплотом и генератором которого призвана быть и оставаться путинская Россия. Источником международной легитимности РФ, в его понимании, остаётся 2я мировая война, которой СССР якобы пытался избежать.

Михаил Красулин

А ведь это бормотанье вынуждены слушать большое количество умных людей, кто-то с академическими степенями, статусом

Константин Калачев

Когда я начинаю нудеть, Аня говорит: Ну вот, дед Костя проснулся. Тогда я смотрю на себя критически. А Владимиру Путину некому это сказать.

Александр Эткинд

какое будет уморительное занятие для будущих историков, искать противоречия и следы авторства в этой речи. и как все это пропахло нафталином, прокисшими щами, питерской парадной. и как отвратительно увидеть там настоящих историков, притворяющихся что они нет, не понимают — что к чему и куда идёт

Поразил комментаторов и фрагмент выступления, в котором Владимир Путин утверждает, что иностранцы ездят в Россию прививаться "Спутником". "Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты "Пфайзером". Серьезно. Причем это врачи говорят в европейских странах, считают все-таки, что "Спутник" более надежный и более безопасный", – заявил президент.

Иван Яковина

Это даже для него too much

Антон Орех

Президент ведёт себя как бот. Это же типичная методичка ботов, которые прибегают в комменты и рассказывают, как какие-то их знакомые из Канады (очень часто почему-то Канада) едут сюда лечить вот просто всё подряд! Рак, сердце, зубы, жопу - у нас же и дешевле и намного лучше!

Сергей Абашин

Судя по вчерашнему потоку глупостей, вождь в Кремле с утра до вечера смотрит зомбоящик и является главной его жертвой

Леля Шергова

ну вдруг от этого вранья в данном случае будет польза?

Но впечатлительные зрители, до сих пор не привившиеся "Спутником", вряд ли побегут после этой речи выстраиваться в очереди: президент не забыл отметить, что вакцинация в России обязательной не будет, что можно понимать в том числе как реверанс в сторону тех, кто боится вакцинироваться.

Кирилл Шулика

Путин сказал, что обязательной вакцинация в России становится, если она занесена в общенациональный календарь. Вакцинация от коронавируса не внесена, но региональные власти могут осуществлять обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан по решению санитарных врачей. Но он против обязательной вакцинации, ее нельзя навязывать, потому что будут покупать справки. Как иностранцы, которые в России вакцинируются "Спутником V" и заграницей покупают справку, что вакцинировались "Пфайзером". Поэтому нужно убеждать, что можно либо болеть, либо вакцинироваться.

Интересно, вот обязательную вакцинацию ввести не могут. А иноагентов могут. И вот он печется, что могут обойти закон. Но они же реально принимают по несколько законов в день, посмотрите повестку дня работы Госдумы, и ничего.

Вот это и есть то, что у нас мир показывают в замедленной трансляции. Мир идет по пути обязательной вакцинации и побеждает, а мы отстаем и ставим рекорды смертности. А ранее, до пандемии, никто бы в мире не вводил обязательную вакцинацию.

Татьяна Становая

Вот власть снова запутывает население. Нельзя винить анти-ваксеров за то, что их так много и они такие упрямые - если бы в любой другой стране власть проводила такую же как в России информационную политику - все было бы тоже самое. Все информационное пространство сегодня в России заполнено новостями - регионы вводят повсеместно обязательную вакцинацию (и вводят). Но тут падает с луны на головы и без того тревожных россиян Путин и говорит - нет не обязательно. Губернаторы - в шоке - койки переполнены, медикаментов не хватает, надо тащить народ ставить вакцину. Предприятиям усложняется жизнь - им же платить штрафы за недостигнутые уровни вакцинации персонала. Зато Путину хорошо - ему хочется быть хорошим для населения. Получается ценой жизни этого населения.

Хотя при желании слова президента можно истолковать и иначе.

Сергей Марков

Путин высказался опять против обязательной вакцинации. Но. Он отметил, что обязательная вакцинация может быть в некоторых регионах и для некоторых категорий граждан. Что означает, что во всех регионах для всех бюджетников и всех работников торговли и сферы обслуживания будет введена обязательная вакцинация. Вот так.

После выступления президент, отвечая на вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, все же поздравил того с получением Нобелевской премии мира. Вопрос Муратова касался статуса "иностранного агента", который в России присваивают без суда.

"Напомню нашу любимую с детства книгу: это такое же клеймо, как у Миледи в "Трех мушкетерах", – сказал Муратов и попросил Путина "разобраться" с этим. В прокремлевских каналах восторгаются тем, что российским журналистам еще позволено задавать подобные вопросы.

Русский Сыч

Дмитрий Муратов на заседании Валдайского клуба докладывает Владимиру Путину о распределении Нобелевской премии и раскладывает по косточкам закон об иноагентах.

А потом все равно скажут, что в России нет демократии.

Ответ Путина энтузиазма у комментаторов не вызвал.

Мумин Шакиров

Путин на Валдае пообещал Дмитрию Муратову посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах. Непонятно, будет еще хуже или минюст возьмет паузу. Сегодня "черная" пятница, традиционный день расширения списка иноагентов.

Виталий Рувинский

Самое прекрасное в ответе Владимира Владимировича на замечательный вопрос Дмитрия Андреевича об иноагентах - это когда на словах типа «упомянутой вами миледи вообще-то башку отрубили» режиссеры трансляции крупно показали Маргариту Симоновну.