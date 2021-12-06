Путин, почти не выезжающий за рубеж с начала пандемии, приехал в Индию

Президент России Владимир Путин в понедельник прилетел с визитом в Индию. В Дели он встретился с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди.

Это первая официальная зарубежная поездка Путина после саммита с президентом США Джо Байденом в Швейцарии в июне нынешнего года. Поездка в Женеву, в свою очередь, была первым выездом Путина за рубеж с начала пандемии коронавирусной инфекции весной прошлого года. Ожидалось, что в сентябре нынешнего года он посетит Душанбе, однако Путин тогда ушёл на самоизоляцию, и визит не состоялся. Президент России неоднократно посещал аннексированный Крым, который большинство стран мира считает территорией Украины, однако сами российские власти считают его территорией России.

Ещё до прилёта Путина в Индию для участия в переговорах прибыли министры иностранных дел и обороны России. Был подписан ряд соглашений, в том числе о военном сотрудничестве. Их подробности пока не сообщаются. Как сообщает ТАСС, министр обороны Индии сказал, что взаимодействие Москвы и Дели в сфере обороны носит в последнее время "беспрецедентный характер". При этом он упомянул о "немотивированной агрессии на северной границе летом 2020 года", по всей видимости имея в виду действия Китая, с которым Россия поддерживает отношения, близкие к союзническим.

Как сказал Путин после переговоров с Моди, Россия и Индия продолжат развивать отношения в военной сфере, в том числе проводить совместные учения.

Между Москвой и Дели ранее был заключён контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ожидается, что первые комплексы могут быть поставлены до конца года.

7 декабря должны состояться переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена по видеосвязи. По всей вероятности, перед ними Путин вернётся в Россию.