Путин о беженцах из Афганистана: не хотим повторения 90-х

Владимир Путин, выступая в воскресенье перед членами партии "Единая Россия", раскритиковал предложение Запада размещать беженцев из Афганистана, спасающихся от режима талибов, в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу. Российский президент назвал эту идею "унизительной" и "угрожающей безопасности России".

"Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики, чтобы у нас хоть в чём-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов", - заявил Путин, посетовав на близость и открытость границ со странами Центральной Азии. "Да граница-то какая? - добавил президент. - Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на осла, и поехал по степи".

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С середины августа десятки тысяч афганцев стремятся покинуть страну, опасаясь за свою жизнь и не веря обещаниям талибов, захвативших власть в Афганистане, об "амнистии" и о том, что они не будут расправляться со своими оппонентами. Из ряда регионов уже поступают сообщения о расправах талибов над бывшими военными и полицейскими, однако в нынешней ситуации не все из них можно надлежащим образом проверить на подлинность.

США, Великобритания и некоторые европейские страны объявили о готовности принять беженцев из Афганистана.