Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Китая

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая. Документ подписан 1 декабря, в этот же день он вступает в силу и будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В указе говорится, что граждане КНР будут иметь право въезжать и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также ехать транзитом через Россию.

Указ Путина не будет распространяться на граждан Китая, въезжающих в Россию "в целях осуществления трудовой, в том числе журналисткой, деятельности", получения образования и для проживания.

Китай 15 сентября ввел пробный годовой безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами. Россияне смогут находиться в КНР с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами без визы до 30 суток.