Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января по 31 декабря 2026 года планируется призвать на срочную службу в российских вооруженных силах 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Призывные мероприятия будут проходить на протяжении всего года, а отправлять к местам прохождения военной службы будут, как и прежде, дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В этом году осенний призыв в ВС РФ стал самым массовым в России с 2016 года – всего в армию призвали 135 тысяч человек.