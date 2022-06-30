Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество компании "Сахалин Энерджи" будет передано в собственность Российской Федерации. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

"Сахалин Энерджи" является оператором проекта "Сахалин-2", в рамках которого добывают газ и нефть на шельфе острова Сахалин. Как сообщается на сайте оператора, в список акционеров компании входят "Газпром", концерн Shell, группа компаний Mitsui & Co и группа компаний Mitsubishi.

В указе президента говорится, что правительство России создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому перейдут все права и обязанности "Сахалин Энерджи". При этом правительство не является учредителем этого общества.

Необходимость передачи активов "Сахалин Энерджи" в собственность государства в указе обосновывается "угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и безопасности РФ". Утверждается, что эти угрозы возникли в результате нарушения обязательств "некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами".