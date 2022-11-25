Путин подписал указ о создании электронной базы военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единой электронной базы военнообязанных. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В базу планируют включить данные о гражданах, которые состоят или должны состоять на воинском учете. Исключение – данные офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе.

До 30 декабря 2022 года региональные власти совместно с Минобороны и Минцифры обязаны оцифровать все базы военных комиссариатов. Затем общий перечень военнообязанных собираются дополнить данными Федеральной налоговой службы. Также туда включат данные из баз Минздрава, МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, Минобрнауки, Минсельхоза, Минпросвещения, Минспорта, ЦИК и Пенсионного фонда.

База должна быть запущена с 1 апреля 2024 – с начала весеннего призыва.