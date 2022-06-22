Путин подписал указ о выплате долгов по еврооблигациям в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому обязательства страны по еврооблигациям будут считаться исполненными, если выплаты будут произведены в рублях.

Как говорится в документе, выплаты по обязательствам могут быть произведены в российской валюте "в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте" и рассчитанной по курсу Центробанка в день платежа. Правительство должно в течение 10 дней определить банки для выплат по еврооблигациям по новой схеме.

Еврооблигации — международные долговые обязательства, выпускаемые заёмщиками в иностранной валюте, как правило, на длительный срок. Ранее о том, что Россия будет платить по госдолгу с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, но в обратном порядке, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам, чтобы получить платёж в оригинальной валюте, кредиторам придётся открыть валютный и рублёвый счета в российском банке и конвертировать в валюту выплаты, сделанные Россией в рублях.

При этом кредиторы не обязаны это делать. Если они не согласятся с этой схемой, тогда неисполнение долговых обязательств может привести к дефолту для России по государственному внешнему долгу.

При этом в конце мая министерство финансов США решило не продлевать лицензию для банков на обслуживание российских выплат для обслуживания внешнего долга в связи с санкциями, введёнными ранее в связи с вторжением в Украину. Следующие выплаты в долларах и евро намечены на 23-24 июня. Если Россия в течение 30 дней после этого срока не расплатится, то её объявят допустившей технический дефолт.