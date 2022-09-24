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Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов

Президент России Владимир Путин вечером в субботу подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов. Отсрочка распространяется на студентов очной и очно-заочной формы обучения, которые получают высшее или среднее профессиональное образование впервые. Иными словами, студенты заочной формы обучения отсрочки не имеют.

Министр обороны Сергей Шойгу в день объявления мобилизации, 21 сентября, заявлял о том, что студентов она не коснётся. Однако поступали сообщения о том, что студентам всё же приходили повестки.

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