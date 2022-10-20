Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении федерального агентства по туризму и передаче его функций министерству экономического развития. О причинах и последствиях этого рассказывает "Коммерсантъ".

Согласно указу, решение было принято "для совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

По словам эксперта по туризму Алексея Кожевникова, к упразднению Ростуризма привёл комплекс факторов. Кожевников заметил, что работу ведомства неоднократно критиковали бизнесмены, а на недавнем Восточном экономическом форуме прозвучала идея о создании Минтуризма и, соответственно, перераспределении госбюджета на его формирование.

Другой собеседник "Ъ" – один из крупных игроков на рынке внутреннего туризма – отметил эффективность нынешней команды Ростуризма и выразил опасения, что "её упразднение снизит темпы реформирования отрасли". При этом он признал, что у Минэкономики больше ресурсов и аппаратного веса, "что может стать плюсом".