Путин подписал указы по активам датской Rockwool и польской Canpack

Президент России Владимир Путин своими указами ввёл временное управление в российских дочерних структурах датского производителя изоляционных материалов Rockwool и польско-американской компании Canpack - одного из крупнейших в мире производителей алюминиевой тары.

Указы Путин, как отмечается, подписал ещё 31 декабря. Во вторник, 13 января, они были размещены на официальном портале правовых актов.

Активами Rockwool будет управлять АО "Развитие строительных активов". В случае с Canpack временным управлением займется "Стальэлемент".

В распространённом во вторник заявлении Rockwool отмечается, что российские власти распорядилась о поглощении местного филиала датского производителя вместе с четырьмя заводами. В компании заявили, что не питают оптимизма относительно перспектив отмены решения; дочернюю структуру теперь планируется исключить из консолидированной отчетности и списать стоимость активов, которая на конец прошлого года составляла 469 миллионов евро (или 546 миллионов долларов).

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года сотни западных компаний покинули Россию, многие из них продали свои активы со значительными скидками или полностью их списали.

Rockwool в 2022 году заявила, что продолжит работу в России, сославшись на то, что это отвечает интересам 1200 её местных сотрудников. При этом компания оьъявила, что добровольно прекратила экспорт изделий из каменной ваты из России, несмотря на отсутствие каких-либо санкций.

Кремль затрудняет иностранным фирмам получение прибыли от продажи своих местных предприятий, а в некоторых случаях российские власти прибегают к установлению прямого контроля над компаниями, отмечает AFP.

В 2023 году сообщалось о внесении датского производителя продукции на основе каменной ваты Rockwool в украинский перечень спонсоров войны. В Киеве отмечали, что продукция этой компании через посредников поступает в распоряжение российской армии.