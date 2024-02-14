Путин подписал закон о конфискации имущества по ряду уголовных статей

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у осуждённых по ряду статей, в том числе о фейках про российскую армию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму 22 января, а 31 января единогласно принят. 7 февраля он был одобрен Советом Федерации.

Теперь власти смогут конфисковывать "деньги, ценности и иное имущество", если они использовались или предназначались для "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

В законе перечисляются несколько статей, у осуждённых по которым могут конфисковать имущество. Среди них распространение так называемых фейков о российской армии, дезертирство, неисполнение приказа, участие в нежелательной организации, а также "публичные призывы, направленные против безопасности государства". Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или ужесточены после российского вторжения в Украину.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение "позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, – лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности".

Ранее в том же духе высказался депутат от ЛДПР Андрей Луговой. "Любой, кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака", – объяснил он смысл законопроекта.

При этом Уголовный кодекс предусматривает, что конфисковано может быть только имущество, полученное в результате совершения преступления или используемое для его совершения.