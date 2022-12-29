Путин подписал закон о пожизненном заключении за "содействие диверсиям"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание вплоть до пожизненного заключения за "содействие диверсионной деятельности". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а также финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии.

От 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы вводится за организацию диверсионного сообщества. За участие в нем предусмотрено наказание ниже – от пяти до десяти лет.

В законе также есть понятие "пропаганда диверсий". Под этим следует понимать "деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности".