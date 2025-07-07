Путин подписал закон о штрафах за несообщение военкомату о переезде

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, повышающий штрафы за неуведомление военкомата о смене места жительства военнообязанного.

Законопроект был внесён в Госдуму в феврале. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с руководителем комитета Думы по обороне Андреем Картаполовым.

Согласно документу, штраф за такое правонарушение составит от 10 до 20 тысяч рублей. До вступления в силу нового закона штрафы составляли от 1 до 5 тысяч. Норма затрагивает военнообязанных, а также будущих призывников.

По данным Минобороны, в 2023 году к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воинскому учету больше всего штрафов получили именно те, кто не сообщал о своем переезде в военкомат. За это были оштрафованы 29 тысяч человек за один 2023 год. Ещё более 18 тысяч получили предупреждение.

Среди других подписанных Путиным 7 июля законов также поправки, предусматривающие возможность для лиц без гражданства служить в российской армии.