Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в КоАП статью о "публичном отождествлении" СССР с нацистской Германией и отрицании "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

По этой статье предусмотрено наказание для физических лиц – штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.

В законопроекте, который Госдума приняла 6 апреля, говорилось, что под отождествлением имеется в виду упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.