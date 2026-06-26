Путин подписал закон о создании Путинского районного суда

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу несколько законопроектов, в том числе и законы о формировании двух новых судов общей юрисдикции.

В Чечне появится суд Путинского района города Грозный. "Эта необходимость обусловлена изменениями административно-территориального устройства города и ростом населения Грозного", - пишет сайт Право.ру. Предполагается, что в суде Путинского района будут четыре штатные должности судей и 13 должностей сотрудников аппарата.

В Москве создан Внуковский районный суд.

Путинский район Грозного назван в честь Владимира Путина. В 2024 году его выделили из состава Шейх-Мансуровского района. "Он стал пятым районом Грозного наряду с Ахматовским, Байсангуровским, Висаитовским и Шейх-Мансуровским (ранее - Ленинским, Октябрьским, Старопромысловским и Заводским)", - отмечает ТАСС. Население Путинского района по состоянию на 1 января 2025 года составляло 42 697 человек. Через район проходит проспект Путина, который получил это название существенно раньше.