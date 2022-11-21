Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев "СВО" 

Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий для добровольцев, участвующих в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, ветераны боевых действий освобождаются от уплаты налогов на квартиру, дом и гараж, земельного налога с шести соток, им предоставляется бесплатные проезд в транспорте, путёвка в санаторий и лекарства, 50-процентная скидка за ряд коммунальных услуг, скидка на транспортный налог, а также ежемесячная выплата в размере 3 481 рублей.

В начале ноября Владимир Путин заявил, что в рамках объявленной им так называемой "частичной мобилизации" для продолжения военной операции в Украине в армию были призваны 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых уже находятся в зоне боевых действий. По изначальному плану в рамках мобилизации на войну должны были призвать 300 тысяч россиян. "Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев – оно не сокращается", – пояснил Путин.

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