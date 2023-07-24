Путин подписал закон о цифровом рубле – с доступом через "Госуслуги"

С августа 2023 года российский рубль будет существовать и в цифровом формате – в дополнение к нынешним наличному и безналичному. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Цифровой рубль представляет собой уникальный электронный код, который будет выпускать исключительно Центробанк. Как и привычные деньги, он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к курсу рубля. Цифровые рубли можно будет использовать для платежей, но не для депозитов и кредитов.

Храниться электронные рубли будут в цифровых кошельках. Открыть кошелёк разрешат в приложении разных банков, но находиться он будет на платформе Центробанка. Для доступа к кошельку также необходима учётная запись в ЕСИА – у всех пользователей "Госуслуг" она уже есть – и электронная цифровая подпись.

Таким образом Центробанк сможет отслеживать транзакции владельца цифрового кошелька. Также в теории возможен контроль за движением цифровых денег: в них можно вшить код, который позволит или запретит тратить их на определённые цели. При этом в Центробанке убеждают, что "необходимости в организации тотальной слежки за гражданами нет" и "никакого цифрового концлагеря не будет".

Доступ к цифровому рублю для всех россиян планируют открыть не раньше 2025 года.