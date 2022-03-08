Путин пообещал не использовать резервистов и срочников в Украине

Владимир Путин пообещал, что командование российской армии не будет объявлять дополнительный призыв резервистов из запаса и использовать солдат срочной службы для проведения, как называет президент России, "специальной военной операции" на территории Украины.

Соответствующее заявление Путин сделал поздравляя российских женщин с 8 марта и обратившись непосредственно к "матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам солдат и офицеров", которые, по его мнению, "сейчас в бою защищают Россию". Путин подчеркнул, что "поставленные задачи решают только профессиональные военные" и высказал уверенность, что они "надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России".

При этом в последние дни ряд военных экспертов высказали мнение, что без дополнительной мобилизации российской армии вряд ли удастся достичь в Украине поставленных задач.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

Власти Украины утверждают, что с начала военных действий погибли более десяти тысяч российских солдат и более двух тысяч взяты в плен. Утверждается также, что часть из них являлись солдатами срочной службы, контракты с которыми были подписаны либо задним числом, либо непосредственно перед началом вторжения на украинскую территорию. Официального подтверждения этому нет, как нет и независимых данных о потерях сторон. Как правило, в ходе военных конфликтов стороны преуменьшают свои потери и преувеличивают потери противника.

За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.