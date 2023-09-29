Путин поручил экс-главе штаба ЧВК "Вагнер" создать отряды добровольцев

Президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву создавать военные отряды добровольцев.

"На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", – сказал Путин на встрече с Трошевым и замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Стенограмма беседы была опубликована сегодня, 29 сентября.

По словам Путина, Трошев "знает о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", потому что тот больше года воевал "в таком подразделении".

Бывший начальник штаба ЧВК "Вагнер" Трошев сейчас работает в Минобороны, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Командиры ЧВК "Вагнер" обвинили Трошева и ещё одного высокопоставленного вагнеровца в предательстве, писал Институт изучения войны в августе 2023 года.

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