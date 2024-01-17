Путин поручил разработать меры по "репатриации соотечественников"

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по "репатриации соотечественников в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств".

Кроме того, Путин поручил разработать предложения "по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом".

Правительство России, МИД и Совет при президенте по развитию гражданского общества должны представить свои предложения к 1 июля 2024 года.

Соотечественниками российские власти называют живущих за границей граждан России или людей с российскими корнями.

Накануне Путин заявил, что происходящее в странах Балтии, в том числе депортация россиян из Латвии, затрагивает безопасность России.

16 января глава латвийской миграционной службы Майра Розе заявила, что Управление по делам гражданства и миграции разослало повторные письма 985 россиянам, не выполнившим требования для продления вида на жительство.

12 января власти Латвии выдворили из страны 82-летнего военного пенсионера, главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова. МВД Латвии по инициативе Службы госбезопасности внесло его в список нежелательных лиц "за многолетнюю и систематическую деятельность в интересах России". Катков планировал обжаловать это решение, однако вскоре его задержали и выдворили из страны сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Катков выдворен с "бессрочным запретом на возвращение". По ее словам, это решение носит "провокационный и политический характер".

Как пишет портал Delfi, Борис Катков жил в Латвии с 1966 года, когда страна входила в состав Советского Союза (в Латвии этот период официально считается периодом оккупации). Он работал в военном комиссариате в городе Цесисе, а затем в Даугавпилсе. В 1998 году Катков получил документ негражданина Латвии, а в 2000-м – российское гражданство, в Латвии он имел бессрочный ВНЖ. После российского вторжения в Украину власти Латвии обязали всех граждан России - обладателей ВНЖ в течение определённого периода времени переоформить его.