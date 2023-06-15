Путин поручил создать институт психиатрии по изучению ЛГБТ-людей

Владимир Путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт по изучению поведения ЛГБТ-людей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания Госдумы, на котором рассматривался законопроект о запрете в России "смены пола". Позднее документ был единогласно принят в первом чтении.

Издание "Медуза", ссылаясь на представителей ЛГБТ-сообщества, отмечает, что "заявление Мурашко может свидетельствовать о том, что в России хотят внедрить насильственную конверсионную терапию - комплекс лженаучных насильственных психологических и физических практик, с помощью которых якобы можно "вылечить" негетеросексуальную ориентацию. В ООН приравнивают такие методы к пыткам".

Законопроект о запрете "смены пола", внесённый в Госдуму, полностью исключает возможность трансгендерного перехода при помощи хирургических операций. Такие операции, если документ будет принят, будут допускаться только для "лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей", а для этого будет необходимо соответствующее решение врачебной комиссии государственного учреждения здравоохранения. Юридическую смену гендерного маркера также предлагается запретить.

Правозащитники и ряд медиков резко критикуют законопроект. Они считают, что это приведёт к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению чёрного рынка подпольных медицинских услуг.