Путин поручил усилить ограничения на ПО из "недружественных" стран

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения о дополнительных ограничениях на использование в стране программного обеспечения из "недружественных" государств. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля 17 июля.

Ограничения должны коснуться в том числе коммуникационных сервисов, разработанных за рубежом.

Решение принято по итогам встречи Путина с российскими бизнесменами 26 мая. На ней глава государства заявил, что необходимо "душить" иностранные сервисы, такие как Zoom и Microsoft, поскольку они мешают развитию отечественного IT-сектора.

По данным Faridaily, готовящиеся меры затронут корпоративные коммуникационные сервисы, а не мессенджеры WhatsApp или Telegram.

После майской встречи министр цифрового развития Максут Шадаев говорил о возможности поэтапного ограничения зарубежных онлайн-сервисов, для которых есть российские аналоги. "Президент сказал — будем душить", — подчеркнул чиновник.