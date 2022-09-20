"Путин повышает ставки". Соцсети о референдумах в "ДНР" и "ЛНР"

Общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" потребовали от глав обоих регионов срочно провести референдумы о присоединении к России. Срочность, по мнению многих сетевых комментаторов, объясняется прогрессом ВСУ в Харьковской области.

Аббас Галлямов

А ведь буквально несколько дней назад кремлевские источники убеждали журналистов, что вопрос отложен в долгий ящик. Что же случилось? Похоже, что местные власти испугались, что россияне бросят их точно так же, как харьковчан. Осознав, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, они решили действовать без согласования с Кремлем. Дескать, проведём референдум и пусть после этого попробуют нас оставить.

Алена Чурбанова

Республики ДНР - ЛНР и Херсонская область "требуют" немедленных референдумов, поскольку не оч видимо надеются на то, что росвойска не выбьют оттуда до 4 ноября. Интересно, пойдет ли Пу уже в полный ва-банк.

Глеб Морев

Логика «срочных» референдумов есть понятная смена стратегии после Харькова. Если раньше была цель «сделать красиво» - 11 сентября или 4 ноября - то сейчас пришло время логики (кстати, вполне советской) «бери, что дают» (и пока дают).

Станислав Белковский

Кремлю надо «зафиксировать прибыль» от спецоперации Z

Кремлю надо экстренно «зафиксировать прибыль» от спецоперации Z. А то с течением времени всё сложнее становится объяснять, зачем она была и остаётся нужна. Кроме как в порядке саморазрушения РФ и правящей корпорации – но в этом РФ-боссы не признаются и самим себе.

Михаил Комин

Очевидно, что с помощью контратаки Киев хотел показать, что проведение референдумов бессмысленно в ситуации, когда территория может быть освобождена военным путем. И судя, по источникам СМИ, этот план сначала так и сработал: политтехнологов, готовивших референдумы, либо вывезли с оккупированных территорий, либо попросили заморозить работу.

Однако теперь Путин, очевидно, передумал, и в своем стиле попыток «всех переиграть» решил резко повысить ставки. Референдумы решили провести, не дожидаясь полного захвата территорий и уж тем более укрепления их обороны. Решили и забить на видимость демократической процедуры и необходимость «работы с электоратом»: большая часть политтехнологов так и не вернулась на территории и, вероятно, голосование будет полностью рисованным и мгновенным.

В том, что ничего похожего на свободное народное волеизъявление на территории самозванных республик не будет, уверены, кажется, все.

Александр Рыклин

"В ЛНР предложили немедленно провести референдум"...

В Кремле попросили подождать минут сорок, а результаты объявить не раньше, чем через полтора часа...

Екатерина Винокурова

Хм, фраза моего источника «если надо, референдум хоть завтра проведем» начинает играть новыми красками.

Николай Полозов

Все-таки кремлевские политтехнологи тупые.

Им нужно было заявить, что референдумы в днр, лнр и, прости господи, в хнр не будут проходить в ближайшее время, а уже состоялись.

Ну тупыыые

Референдум о вхождении в состав России собрались проводить и российские ставленники в Херсонской области. "Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него", - заявил глава марионеточной администрации региона Владимир Сальдо.

Алексей Ковалев

А как там Харьковская область? Когда референдум, чего ждём? Может, случилось чего?

О сроках проведения референдума в Херсонской области пока ничего не известно. Референдумы в "ДНР" и "ЛНР", которые, по некоторым данным, планировали провести еще 14-15 мая 2022 года, пройдут 23-27 сентября, заявил глава "ДНР" Денис Пушилин.

"Патриоты" возмущены тем, что чиновники затянули процесс.

Александр Жучковский

Уже давно чем хуже – тем лучше, "сгорел сарай – гори и хата"

При всей отрадности растущей как на дрожжах перспективы воссоединения Донбасса с Россией, не может не озадачивать то, что Кремлю по-прежнему требуются какие-то формальные основания для продолжения войны в Новороссии. После ракетных ударов по всей Украине и "захвата" (с буржуйской т.з.) новых территорий Россия до сих пор подбирает слова для диалога с Украиной и Западом, ищет какие-то аргументы и хочет выглядеть прилично. Между тем как уже давно чем хуже – тем лучше, "сгорел сарай – гори и хата". Чем бОльшими теперь мы будем беспредельщиками и отморозками – тем скорее хохол побежит, а буржуин прогнётся и начнёт торговаться (и торговать хохлом). Ну а референдумы, конечно, нужно проводить скорее.

Но кремлевские чиновники привыкли подводить под все "правовую базу".

Дмитрий Медведев

Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер.

Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять.

Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить.

Екатерина Винокурова

Если что, российская методичка на самом деле проста:

«Инициатива с места - поддержка властью - первые лица - официальное оформление».

Схема не меняется годами.

"Оборона российской территории" открывает перед Кремлем много новых возможностей. В частности, военная служба в "ДНР" и "ЛНР" будет приравниваться к службе в границах России со всеми вытекающими из этого последствиями, отмечают комментаторы.

Виталий Шушкевич

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России позволит проводить на их территории военные сборы любых военнослужащих запаса и отправлять туда любых срочников.

Алексей Табалов

ЛНР и ДНР торопятся провести референдумы по вхождению в состав России. Понятно, что за этой идеей стоит Кремль: хотят формально застолбить и приклеить к себе то, что уже оккупировали.

А вот что несет вступление ЛДНР в состав России для российских призывников, срочников, контрактников и запасников:

- срочников могут сразу после призыва законно отправлять для прохождения военной службы на эти оккупированные территории, так как после "референдумов" они станут "территорией России";

- у контрактников служба в этих территориях перестанет быть иностранной командировкой, а значит все выплаты за это могут быть упразднены;

- контрактников могут перемещать на службу на эти территории без их согласия;

- запасников могут направлять на военные сборы в эти территории по аналогии со срочниками;

- призывников, отказывающихся от военной службы по призыву по убеждениям, могут направлять в эти территории для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). И такие призывники не смогут отказаться от такого направления (иначе уголовка за уклонение)!

- ведение боевых действий на новых территориях России может быть формальным поводом для мобилизации. Хотя для ее объявления можно придумать любой повод и сейчас уже.

Как-то так.

Украинские комментаторы морально готовятся к худшему, но призывают не поддаваться пессимизму.

Иван Яковина

Российский зомбоящик сейчас показал, как Пушилин по телефону(!) договорился с Пасечником немедленно и синхронно провести "референдумы" об аннексии оккупированных территорий.

Проводить голосование, конечно, никто не будет (нужную картинку снимут на Мосфильме), но уже на этой неделе в Москве официально объявят, что РФ "стала на два региона больше".

Путин выступит по этому поводу по телевизору (или перед парламентом) и с максимально злобной физиономией объявит, что продолжение Украиной боевых действий на территории Луганской и Донецкой будет восприниматься как нападение на РФ – со всеми вытекающими последствиями (от объявления войны и мобилизации до применения ядерного оружия).

Это заход со слабой позиции, желающий показаться грозным шантажом

Думаю, в качестве альтернативы он предложит переговоры и размен: Украина отдает РФ Крым, Луганск и Донецк, а Россия уходит из Херсонской, Запорожской и остатков Харьковской областей.

В случае отказа он начнет систематические бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины - электростанции, плотины, водозаборы, ТЭЦ и т.п. в надежде на то, что перед зимой Украина сломается и согласится на такой "мир".

Разумеется, соглашаться на это нельзя, так как вся эта комбинация - лишь реакция Кремля на продолжающееся отступление, на случившуюся военную катастрофу в Харьковской области и назревающую катастрофу в Херсонской и Луганской областях.

Вся эта бодяга с "референдумами" и шантажом – лишь отчаянная попытка удержать захваченное, уйти от разгрома и получить от Украины хоть что-то. Это заход со слабой позиции, желающий показаться грозным шантажом.

Украине, конечно, следует слать его нахер (можно даже заранее), а Западу – как можно скорее направить в Украину современные системы ПВО (NASAMS, IRIS-T) для защиты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Байден мог бы намекнуть, что Украина получит любые виды вооружений в случае попытки аннексии ее территорий.

Юрий Касьянов

Ну вот, начинается самая интересная часть кровавой путинской пьесы. Так называемые "общественные палаты" так называемых "народных республик" (ЛНР и ДНР) обратились к так называемым "главам республик" с нижайшей просьбой незамедлительно провести референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России.

Ощущая спинным мозгом надвигающуюся полную военную катастрофу, Кремль дал отмашку своим марионеткам на проведение фейковых "референдумов" на оккупированных территориях. Цель проста - объявить Донбасс территорией России, чтобы защищать награбленное всеми доступными средствами - от всеобщей мобилизации до ядерного оружия.

Всеобщая мобилизация - это вряд ли. А вот тактическое ядерное оружие - вполне возможно

Ну, всеобщая мобилизация - это вряд ли. Это смертельный номер для путинского режима, потому что умирать за "деды воевали" мало кто хочет в доморощенной империи. А вот тактическое ядерное оружие - вполне возможно. У России есть ядерные боеприпасы к гаубицам - мощностью до 2,5 килотонн, есть ядерные авиабомбы и боеголовки для "Искандеров" покрупнее...

Вполне вероятно, что Путин пойдёт ва-банк: ударит, например, по скоплениям наших войск, по опорным пунктам, по военным базам на линии фронта - 10-20 ядерных боеприпасов малой мощности "для защиты России" в полном соответствии с "конституцией" эрфэ... Или шандарахнет по электростанциям, электроподстанциям, "центрам принятия решений"...

Как утверждают российские империалисты в своих пабликах - "отступление из Украины означает гибель для России". Поэтому - гулять так гулять на ядерном пепелище...

Что делать нам?.. - Не дрейфить. Подготовиться к любому, самому страшному варианту развития событий. Рассредоточить войска. Обеспечить быстрое переподключение системы электроснабжения. Принять контрмеры по своевременному выявлению и превентивному уничтожению оружия массового поражения.

Главное - не останавливаться. Сердце Кощея, как известно, в яйце. А яйцо - в Москве.

Пропаганда уже заговорила о том, что референдумы "развяжут России руки".

С другой стороны, странно предполагать, что референдумы внезапно повысят боеспособность российской армии, иронизируют как либералы, так и патриоты.

Максим Кононенко

Использование всех средств самозащиты Медведев объяснил тем, что после референдумов нападение на Донбасс станет посягательством на территорию России.

Ну то есть постоянные обстрелы Белгородской, Курской и Брянской областей, а также включенного в состав России по результатам РЕФЕРЕНДУМА Крыма посягательством на территорию России у нас не считается.

Буду знать, че.

Хотя у самых патриотичных патриотов есть ответ и на этот аргумент.

Захар Прилепин

В ответ на новость о скором возможном референдуме в ЛДНР и Херсоне раздались скептические голоса: Крым и Белгород нахождение в составе России не избавило от ударов.

Это да.

Но есть и резонный ответ. За все эти 8 лет Украине так и не пришло в голову наступать на Крым или на Белгород.

Территории эти просто выпадают из переговорного процесса

Это безусловно повышение ставок для нашей стороны, повторимся. Если ЛДНР и Херсон - это Россия, тут уже не отпетляешь ни на каких переговорах. Территории эти просто выпадают из переговорного процесса. И обсуждение их принадлежности уходит в разряд обсуждения принадлежности Кубани или Биробиджана.

Все это Кремлю не поможет, уверен редактор телекомпании "Дождь" Тихон Дзядко:

Вижу две новости почти подряд:

- ВСУ освободили село Белогоровка в Луганской области (насколько я понимаю, это первый населенный пункт в Луганской области, освобожденный ВСУ)

- "Общественная палата" "ЛНР" попросила срочнопровести референдум по присоединению к РФ

Кажется, неслучайно они рядом: российские власти продолжают существовать в парадигме до 24 февраля 2022 года - эта парадигма предполагает, что присоединение территории к РФ должно установить новый статус-кво; что "формальное" присоединение региона к Российской Федерации станет чем-то, останавливающим власти Украины от борьбы за возвращение этой территории.

Проблема для российских властей тут только в том, что 24 февраля они, начав кровопролитную войну в Украине, сами окончательно сменили статус-кво. Теперь принятие РФ тех или иных регионов в состав России не будет ни для кого иметь никакого значения. Как и "страшилки" от Путина и Маргариты Симоньян о том, что "мы толком еще и не начинали".

Игорь Эйдман

Знаете, чем может объясняться безумная спешка с "референдумом" на оккупированных территориях, который в "ЛНР", например, назначали уже на 23-27 сентября? Путин не хочет встречать своё семидесятилетие проигравшим и опущенным. Видимо, он решил сделать себе подарок в виде аннексированных украинских территорий.

Путин встречает юбилей изгоем-неудачником, проигрывающим войну с Украиной

Начиная вторжение, этот эгоманьяк хотел подарить себе к юбилею корону третьего (после романовского и советского) российского Рейха, включающего завоеванную к тому времени Украину и оккупированную Беларусь. Но не получилось. Вместо этого, он встречает юбилей - изгоем-неудачником, проигрывающим войну с Украиной и конфронтацию с Западом.

Готовя к своему дню рождения аннексию оккупированных территорий, он пытается сделать хорошую мину при плохой игре, предстать перед плебсом в роли триумфатора, "расширившего границы России", а заодно бросить кусок разочарованной в нём "партии войны", алчущей крови.

Но как говорится в известном анекдоте: "Съесть-то он бы съел, да кто же ему даст". Думаю, ВСУ готовит Путину свои "гостинцы" на день рождения.