Путин повысил судью Котову, которая озвучит приговор Навальному 

Владимир Путин повысил судью Маргариту Котову, которая в данный момент рассматривает уголовное дело против Алексея Навального и в ближайшее время должна вынести ему приговор.
Котова переведена из Лефортовского районного суда столицы в Московский городской суд. Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации.
- Очередной процесс против Алексея Навального проходит в городе Покров Владимирской области в колонии №2. Политика, который уже отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше", признанному Европейским судом по правам человека неправомерным, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с донатами и в оскорблении судьи. Прокуратура запросила для Навального 13 лет колонии. Оппозиционер, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное дело политическим.
- Ранее соратники Навального заказали биллинг судьи Котовой, которая ведёт процесс, и выяснили, что в последнее время она регулярно созванивается с сотрудником Администрации президента РФ.
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