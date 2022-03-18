Путин повысил судью Котову, которая озвучит приговор Навальному 

Владимир Путин повысил судью Маргариту Котову, которая в данный момент рассматривает уголовное дело против Алексея Навального и в ближайшее время должна вынести ему приговор.

Котова переведена из Лефортовского районного суда столицы в Московский городской суд. Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации.