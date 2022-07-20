Путин предложил пить иван-чай вместо кока-колы: "Там одна химия"

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве, пообещал "в ближайшие часы" дать указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву развивать производство напитка иван-чай.

С таким предложением выступил Александр Хлынов из союза производителей иван-чая. Путин признался, что не знает, что такое иван-чай: "это гриб такой, что ли?" - спросил он, но при этом высказал уверенность в том, что он "наверняка полезнее, чем какая-нибудь "Кока-кола": там одна химия". Производитель "Кока-колы", одноимённая компания, после российского вторжения в Украину ушёл с российского рынка.

Помимо иван-чая, Путин говорил на форуме о том, что западные санкции должны помочь России преодолеть "технологическую зависимость" от Запада, и раскритиковал страны Запада за, как он выразился, спекуляции на экологии. Призывы экономить воду и электричество, которые звучат на Западе, он назвал "сумасшествием", сказав, что ему на днях показали картинку, которая якобы распространяется в Европе, на которой людям советуют, чтобы "рассердить Путина", мыть только четыре места на своём теле.

Российский президент также обвинил страны Запада в "неоколониализме и расизме" и предположил, что "наступает новый этап в мировой истории". О войне в Украине он практически не говорил.

С начала российского вторжения в Украину российский президент крайне жёстко высказывается о странах Запада, называя их, в частности, "империей лжи".