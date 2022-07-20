Путин предложил пить иван-чай вместо кока-колы: "Там одна химия"

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве, пообещал "в ближайшие часы" дать указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву развивать производство напитка иван-чай.
С таким предложением выступил Александр Хлынов из союза производителей иван-чая. Путин признался, что не знает, что такое иван-чай: "это гриб такой, что ли?" - спросил он, но при этом высказал уверенность в том, что он "наверняка полезнее, чем какая-нибудь "Кока-кола": там одна химия". Производитель "Кока-колы", одноимённая компания, после российского вторжения в Украину ушёл с российского рынка.
Помимо иван-чая, Путин говорил на форуме о том, что западные санкции должны помочь России преодолеть "технологическую зависимость" от Запада, и раскритиковал страны Запада за, как он выразился, спекуляции на экологии. Призывы экономить воду и электричество, которые звучат на Западе, он назвал "сумасшествием", сказав, что ему на днях показали картинку, которая якобы распространяется в Европе, на которой людям советуют, чтобы "рассердить Путина", мыть только четыре места на своём теле.
Российский президент также обвинил страны Запада в "неоколониализме и расизме" и предположил, что "наступает новый этап в мировой истории". О войне в Украине он практически не говорил.
С начала российского вторжения в Украину российский президент крайне жёстко высказывается о странах Запада, называя их, в частности, "империей лжи".
- Накануне Путин посетил Тегеран, где, в частности, обвинил Украину в том, что она отказалась от якобы достигнутых в марте нынешнего года мирных договорённостей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что с тех пор география так называемой специальной военной операции России против Украины изменилась и затрагивает не только Донецкую и Луганскую, но и другие области Украины. Что именно имел в виду Лавров - неясно, поскольку в конце марта российские войска присутствовали и в Киевской и Черниговской областях, где сейчас их нет. По словам Лаврова, если Украина получит от стран Запада "дальнобойное оружие", "географические задачи" операции "будут отодвигаться ещё дальше".
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