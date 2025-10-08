Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин прибыл с визитом в Таджикистан. Страна должна была арестовать его по ордеру МУС

Владимир Путин и Эмомали Рахмон 8 октября
Владимир Путин и Эмомали Рахмон 8 октября

Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом в Душанбе. Он оказался там впервые с июня 2022 года. Таджикистан — член Международного уголовного суда, страна была обязана выполнить ордер МУС на арест российского президента.

Ранее в среду международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде Путину или арестовать его по прибытии. Организация потребовала от стран–члены суда, ОБСЕ и ЕС надавить на Душанбе, чтобы те выполнили свои международные обязательства.

"Путин должен предстать перед судом в Гааге, а не посещать международные саммиты в странах–членах МУС", — цитирует Таджикская служба Радио Свобода директора по международному правосудию Human Rights Watch Лиз Эвенсон.

Власти Таджикистана запрос проигнорировали. Путина у самолёта встретил президент страны Эмомали Рахмон. Улицы столицы Душанбе в вечер приезда российского президента раскрасили в цвета государственного флага. На домах вывесили экраны с фотографиями Путина и Рахмона. В ходе визита Путин примет участие в саммите "Центральная Азия — Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.

  • МУС объявил Путина в розыск в марте 2023 года. Российский президент обвиняется в военных преступлениях в Украине. Москва обвинения отрицает и заявляет, что не признаёт юрисдикцию суда.
Удары по регионам
Embed
Удары по регионам

No media source currently available

0:00 0:22:19 0:00

Удары по регионам

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG