Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом в Душанбе. Он оказался там впервые с июня 2022 года. Таджикистан — член Международного уголовного суда, страна была обязана выполнить ордер МУС на арест российского президента.

Ранее в среду международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде Путину или арестовать его по прибытии. Организация потребовала от стран–члены суда, ОБСЕ и ЕС надавить на Душанбе, чтобы те выполнили свои международные обязательства.

"Путин должен предстать перед судом в Гааге, а не посещать международные саммиты в странах–членах МУС", — цитирует Таджикская служба Радио Свобода директора по международному правосудию Human Rights Watch Лиз Эвенсон.

Власти Таджикистана запрос проигнорировали. Путина у самолёта встретил президент страны Эмомали Рахмон. Улицы столицы Душанбе в вечер приезда российского президента раскрасили в цвета государственного флага. На домах вывесили экраны с фотографиями Путина и Рахмона. В ходе визита Путин примет участие в саммите "Центральная Азия — Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.