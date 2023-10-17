Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Пекин, где он примет участие в форуме "Один пояс, один путь". Это второй зарубежный визит Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.
Путин намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встретиться с президентами Монголии, Лаоса и Вьетнама, а также с главами правительств Таиланда и Пакистана, которые приехали на форум.
- В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченную по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову. Их подозревают в совершении военных преступлений – насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины.
- Китай не ратифицировал Римский статут МУС, поэтому не признает юрисдикции Международного уголовного суда.
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