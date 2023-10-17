Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Пекин, где он примет участие в форуме "Один пояс, один путь". Это второй зарубежный визит Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

Путин намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встретиться с президентами Монголии, Лаоса и Вьетнама, а также с главами правительств Таиланда и Пакистана, которые приехали на форум.