Путин приехал в Крым – впервые с начала полномасштабной войны

Президент России Владимир Путин, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест, в субботу приехал в аннексированный Севастополь. Об этом написал российский губернатор города Михаил Развожаев. Впоследствии сообщение появилось на сайте Кремля.

Это первый приезд Путина в Крым с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Путин приехал в Крым в девятую годовщину аннексии полуострова, в прошлый раз он там, по официальным данным, был в ноябре 2021 года, а в годовщину аннексии приехал впервые с 2020-го, в прошлом и позапрошлом годах он 18 марта был в Москве.

Развожаев написал в телеграме, что приезд Путина не был запланирован и что президент "умеет удивлять". По его словам, школу искусств и детский центр "Корсунь" у Херсонеса Таврического планировалось открыть по видеосвязи, но Путин приехал на открытие лично. Как написал Развожаев, Путин приехал "за рулём". Откуда Путин приехал и как он попал в Крым, воздушное пространство над которым закрыто, Развожаев не уточнил.

На опубликованном Развожаевым видео присутствует также митрополит Тихон (Шевкунов), которого называли приближённым к Путину иерархом РПЦ и даже духовником российского президента.

На опубликованном видео Путин не выступает с какими-либо политическими заявлениями, лишь комментирует то, что ему показывают сопровождающие.

Ранее ряд западных стран ранее выступил с заявлениями, посвященными годовщине аннексии Россией Крыма, напомнив, что не признают её и считают противоправной.

Владимир Путин официально объявил об аннексии Крыма 18 марта 2014 года в Москве. Двумя днями ранее на полуострове вопреки украинскому законодательству прошёл не признанный Украиной и большинством стран мира референдум о присоединении к России. В это время полуостров уже был под контролем российской армии, которая взяла ключевые объекты Крыма под контроль в конце февраля. Российские власти поначалу отказывались признавать, что вооружённые люди являются военнослужащими российской армии. Позже Путин признал, что это были российские военные.

Страны Запада и международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Москва заявляет о "воссоединении" Крыма с Россией. В Москве в этом году не проводится масштабных мероприятий в честь годовщины.