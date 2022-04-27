Путин пригрозил Западу "молниеносными ударами"

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что если кто-либо "со стороны" вмешается в ситуацию в Украине и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва нанесёт "молниеносные удары". Выступая в Петербурге на встрече с членами Совета законодателей, Путин отметил, что все решения относительно "молниеносных ударов" в случае стратегической угрозы приняты.

Путин назвал удары "ответно-встречными". Этот термин употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтверждённым фактом, но ещё не причинило существенного ущерба защищающейся стороне (то есть, например, после запуска противником стратегических ракет, но ещё до того момента, как они поразили цели).

Президент России не сказал, по каким именно целям могут быть нанесены молниеносные удары и каким оружием. Непосредственно о ядерном оружии он не говорил, однако упомянул о некоем вооружении, которого нет у потенциальных противников России. Путин также сослался на свою речь от 24 февраля, в которой он объявил о начале так называемой спецоперации в Украине. Тогда он сказал, что если зарубежные страны вмешаются в ситуацию, они столкнутся с последствиями, которых ещё не знали в истории.

Путин также не уточнил, что имеется в виду под неприемлемыми угрозами стратегического характера. Российская военная доктрина предусматривает, что ядерное оружие Россия может применить первой в случае агрессии против неё, ставящей под угрозу само существование государства.

Путин вновь отметил, что все задачи "специальной военной операции", проводимой, по его словам, "в Донбассе и Украине", будут выполнены. Среди этих задач он упомянул необходимость " на историческую перспективу" гарантировать мир и безопасность жителям России, аннексированного Крыма, так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ранее среди задач операции назывались демилитаризация и денацификация Украины.

В своём выступлении Путин повторил тезисы, которые российские власти ранее приводили в оправдание вторжения в Украину. По словам президента, некие недруги России, стремящиеся её уничтожить, "сделали ставку на русофобию и неонацистов" и стали превращать Украину в "анти-Россию", "а затем подтолкнули Украину к прямому столкновению с нашей страной".

Говоря о внутренней политике, Путин - вопреки публиковавшимся в ряде СМИ прогнозов - не объявил об отмене прямых выборов губернаторов или переносе единого дня голосования, намеченного на осень.

Так называемая спецоперация - по сути, необъявленная война - продолжается уже более двух месяцев. Россия начала широкомасштабное вторжение 24 февраля. За это время российские войска взяли под контроль территории в ряде областей на юге и востоке Украины, однако вынуждены были отступить из-под Киева и из других северных регионов. Боевые действия сопровождаются тысячами жертв как с обеих сторон конфликта, так и среди мирного населения. Страны Запада увеличивают поставке Украине оружия и подвергают Россию санкциям, однако подчёркивают, что не намерены вступать в прямую конфронтацию.