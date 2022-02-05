Кровная месть вышла за пределы Чечни: Путин принял Кадырова | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• Чем отличается «кровная месть» Рамзана Кадырова от «кровной мести» Владимира Путина? О чем договорились президент России и глава Чечни в Кремле. Чем закончится драматическая история семьи экс-члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вынужденного покинуть страну из-за угрозы расправы. Кто из руководителей российских регионов завидует Рамзану Кадырову

• Роскомнадзор потребовал от «Медузы», «Дождя», «Эха Москвы» и других СМИ удалить десятки публикаций про расследования ФБК (в том числе — о «дворце Путина»). Забудет ли народ о коррумпированных чиновниках из окружения президента России после «зачистки» независимых масс-медиа? Где публиковать новые расследования о главе государства и его друзьях? Каким будет формат репрессий-2022?

• Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 10 процентов. Как решать «квартирный вопрос», когда банк в четвертый раз пересматривает ключевую ставку в сторону повышения? Как дорожает продуктовая корзина россиянина на фоне падающего рубля и высокой инфляции?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Дмитрием Гудковым, экономистом Евгением Гонтмахером и главным редактором "Кавказского узла" Григорием Шведовым.