Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание героя России посмертно погибшему накануне главе МЧС Евгению Зиничеву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В указе говорится, что звание присвоено "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".

55-летний Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае, где находился на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. По официальной версии, министр погиб на учениях, когда спасал человека.

Ряд СМИ, а также официальные лица сообщили, что Зиничев пытался спасти 63-летнего режиссёра Александра Мельника, много лет сотрудничавшего с МЧС. По одной из версий, Зиничев прыгнул за ним с обрыва в реку, но разбился о камень. По другой – пытался удержать его от падения с обрыва.

Источники РБК, "Тайги.инфо" и канала RTVi сообщают, что Зиничев погиб не в ходе учений, как сообщило его ведомство, а при осмотре туристического объекта - на озере Лама в районе плато Путорана в 120 км от Норильска. Кроме того, источник издания Readovka утверждает, что обстоятельства трагедии отличаются от официальной версии. По его словам, именно погибший режиссёр пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра, а не наоборот. Сразу после падения Зиничева и Мельника эвакуировали на вертолете в Норильскую больницу №1, но спасти их не удалось.

Мельник был режиссером фильмов "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015). В Норильске он планировал снять документальный фильм, посвященный развитию Арктики и Северного морского пути. Ему было 63 года.

55-летний генерал армии Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Владимира Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ. Входил в состав Совета безопасности – совещательного органа при президенте, в который включены все силовые министры и ключевые российские чиновники высшего уровня.

Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в Москве. Похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге.