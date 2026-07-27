Путин призвал Армению провести референдум о членстве в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после июньских парламентских выборов поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба армянского правительства, Пашинян призвал Москву принять меры в связи с введенными Россией ограничениями на импорт армянской продукции. По мнению Еревана, эти меры противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В свою очередь Кремль заявил, что Путин "акцентировал необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС".

Согласно сообщению правительства Армении, Пашинян ответил, что проведение такого референдума возможно только после того, как страна подаст официальную заявку на вступление в ЕС.

В последние месяцы Россия последовательно расширяла ограничения на импорт армянской продукции. Под запрет попали молочные продукты, овощи, фрукты, цветы, алкоголь, минеральная вода и рыбная продукция. В середине июня Россельхознадзор также существенно расширил список продукции, запрещённой к ввозу из Армении, включив в него около 130 видов товаров. Это спровоцировало протесты армянских фермеров в ряде регионов.

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