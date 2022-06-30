Путин пустил время вспять. Саммит НАТО поддержал Украину

В Мадриде завершил работу двухдневный саммит НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, как и многие другие западные политики, участвовавшие во встрече, назвал этот саммит историческим. Оснований для этого хватает, ведь совещание лидеров 30 стран НАТО проходило во время крупнейшей войны в Европе за последние десятилетия, развязанной Кремлем против Украины.

Прежде всего, принята новая стратегическая концепция НАТО – ''дорожная карта'' на ближайшее десятилетие с целью укрепить обороноспособность стран союза. Кроме того, как отметил Йенс Столтенберг, страны НАТО ''продемонстрировали единство'', подтвердили готовность ''защищать территориальную целостность, свободу и безопасность'' всех членов и дали решительный ответ на ''растущую российскую угрозу''. Вместе с тем в новой концепции утверждается, что НАТО по-прежнему является оборонительной организацией, объединенной вокруг общих ценностей – приверженности индивидуальным свободам, правам человека, демократии и верховенству закона.

Россия – больше не партнер

Обсуждение ситуации, возникшей в Европе в результате российского вторжения в Украину, заняло главное место на встрече. В итоговом документе отмечается, что многие страны Центральной и Восточной Европы – члены и не члены НАТО – почувствовали, что и их безопасность оказалась под угрозой. Россия обвиняется в нарушении норм и принципов, на которых основана европейская безопасность, в разработке новых систем вооружений без учета ограничений, оговоренных международными соглашениями, во вмешательстве во внутренние дела стран НАТО, проведении кампаний дезинформации и давлении на государства, зависящие от импорта ее энергоресурсов.

В заявлении по итогам саммита говорится, что РФ представляет собой ''самую значительную и прямую угрозу безопасности союзников [по НАТО], для мира и стабильности в евроатлантическом регионе''. Москва обвиняется в попытках ''установить сферы своего влияния и прямой контроль над чужой территорией путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии''. Подобная формулировка свидетельствует о коренном изменении отношения Североатлантического союза к России. В прежней стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 году, РФ рассматривалась в качестве партнера для строительства ''общего пространства мира, стабильности и безопасности''.

Владимир Путин решил напасть на Украину и запустил вспять машину времени

Как писала в эти дни близкая к испанскому правительству газета El Pais, ''вторжение в Украину изменило первоначальные планы НАТО. Ведь главные вызовы XXI века представлялись альянсу иными. Ими назывались терроризм, последствия климатических изменений, нестабильность в некоторых странах Ближнего Востока и Африки, спровоцированные ею миграционные потоки, кибератаки... Возникла даже полемика, имеет ли смысл дальнейшее существование старого НАТО, созданного еще в 1949 году. Однако Владимир Путин решил напасть на Украину и, таким образом, запустил вспять машину времени. Это вернуло Европу ко временам холодной войны, когда Россия, в те времена Советский Союз, являлась главным врагом альянса''.

Укрепление восточного фланга

Участники саммита приняли решение укрепить восточный фланг НАТО – увеличить свой контингент в странах Центральной Европы. Размещенные там батальонные боевые группы (battle groups) предлагается заменить более крупными воинскими подразделениями – бригадами. Кстати, за последние месяцы союз уже усилил свое присутствие на восточном фланге: была в несколько раз увеличена численность боевых групп в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Они составляют на сегодня соответственно 10 500, 2000, 1700 и 4000 человек. Воинские контингенты были впервые размещены в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Их численность – 2100, 800, 3300 и 3300 военнослужащих соответственно.

Параллельно с 40 до 300 тысяч планируется увеличить натовские Силы быстрого реагирования (NATO Response Force), имеющие высокую техническую оснащенность и находящиеся в боевой готовности. Они состоят из наземных, воздушных и морских частей и предназначены для направления в считаные дни с места постоянной дислокации в район конфликта.

Президент США Джо Байден заявил на саммите, что в Польше будет размещен на постоянной основе штаб 5-й армии ВС США. В Румынии будет дислоцирована армейская бригада численностью в 3500 человек. Американское присутствие также увеличится в странах Балтии. В Великобритании разместятся дополнительно две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35. В Германии и Италии США усилят систему противовоздушной обороны. В Испании на военно-морской базе совместного использования в поселке Рота к четырем имеющимся там эсминцам добавятся еще два. Они оснащены боевой управляющей системой Aegis. Отметим, что после начала российского вторжения в Украину США направили в Европу 20 тысяч солдат, доведя численность своего контингента в Старом свете до 100 тысяч человек.

Разрешать споры и уменьшать риски, избегать эскалации напряженности и способствовать диалогу

Новым положением, включенным в стратегическую концепцию, является то, что в качестве агрессии теперь будет рассматриваться и использование государствами мигрантских потоков или газово-нефтяных поставок с целью оказания давления на страны-члены НАТО. Вместе с тем в итоговом документе подчеркивается, что НАТО не ищет конфронтации и не представляет опасность для России. Союз по-прежнему оставляет открытыми каналы связи с Москвой, чтобы ''разрешать споры и уменьшать риски, избегать эскалации напряженности и способствовать диалогу''.

Помощь Украине

На саммит был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. По понятным причинам он не приехал и выступил по видеосвязи. Украинский лидер вновь запросил у членов НАТО ''оружие, деньги и санкции против России, которые могли бы лишить ее способности оплачивать войну''. Зеленский заявил, что Украина нуждается в современных ракетных системах, в первую очередь для противовоздушной обороны. ''Предоставляя нам это оружие, вы сможете полностью сломать российскую тактику разрушения городов и запугивания мирного населения'', – отметил Зеленский. Он также напомнил, что для нужд обороны его стране ежемесячно требуется 5 млрд долларов. ''Эту войну Россия ведет не только против Украины, но и за право диктовать свои условия всей Европе'', – заявил президент, подчеркнув, что украинцы вносят вклад в защиту государств НАТО от амбиций Путина.

Йенс Столтенберг рассказал журналистам, что лидеры стран НАТО договорились о новом пакете помощи Украине. Он включает, в частности, средства связи и оказания первой медицинской помощи, горючее, системы для разминирования и для борьбы с дронами. Генсек напомнил, что НАТО пока предоставляет Украине исключительно нелетальные средства, поскольку не желает прямой военной конфронтации с Россией.

Что касается летального вооружения, то его поставляют Киеву государства союза в двустороннем порядке. Так, в ходе саммита три страны заявили о дополнительных поставках. Германия и Нидерланды направят Украине еще по три самоходных артиллерийских установки, а Норвегия – три пусковые ракетные системы M270 американского производства.

НАТО заявляет, что в дальнейшем поможет Украине полностью перейти на более современное вооружение, которое заменит имеющееся у нее оружие советского образца. Как этот план будет реализован, пока неясно. Проект перехода украинской армии на натовское оружие планируется подготовить лишь к концу года. Есть планы у НАТО и помочь Киеву модернизировать военную промышленность. ''Украина может рассчитывать на нас столько времени, сколько потребуется'', – отметил Йенс Столтенберг.

Украина может рассчитывать на нас столько времени, сколько потребуется

В повестку саммита был включен и вопрос о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии. Их желание вступить в союз мотивируется все теми же опасениями по поводу российской угрозы. Однако на вступление этих стран наложила вето Турция, объяснив свое решение тем, что они дают пристанище курдским повстанцам и сторонникам исламского деятеля Фетхуллаха Гюлена, обвиненного в попытке переворота в Турции в 2016 году. В ходе саммита турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с лидерами двух северных стран, после чего снял свое вето, договорившись по ряду важных для Анкары вопросов. В итоге саммит смог обратиться к Швеции и Финляндии с формальным приглашением стать членами НАТО.

''Русский салат'' для лидеров НАТО

Рабочие заседания саммита проводились в одном из павильонов огромного выставочного комплекса ИФЕМА, расположенного на северо-восточной окраине Мадрида. Торжественные приемы организовывались в королевском дворце и в картинной галерее Эль-Прадо. На них гостям было предложено, помимо всего прочего, несколько блюд украинской кухни. Правда, не обошлось и без ''русского салата'' – так в Испании называют салат оливье.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Ее обеспечивали более 10 тысяч сотрудников полиции, гражданской гвардии (жандармерии) и армии. Были задействованы подразделения по борьбе с терроризмом и уличными беспорядками, армейская авиация и наземные войска противовоздушной обороны. Ситуация на улицах контролировалась с помощью дронов и вертолетов.

Жителям Мадрида было предложено ограничить передвижение по городу на личном транспорте, а лучше вообще оставаться дома и работать на удаленке. Центральные магистрали столицы, такие как Гран-Виа или проспект Кастельяна, были перекрыты в утреннее и вечернее время. Но серьезные меры безопасности, похоже, особо не подействовали на традиционных возмутителей спокойствия – членов различных леворадикальных группировок. Они провели несколько дней назад свой форум под лозунгом ''Долой НАТО!''. Шумные уличные манифестации в центре Мадрида не прекращались и в дни работы саммита.