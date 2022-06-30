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Путин пустил время вспять. Саммит НАТО поддержал Украину

Демонстрация украинцев в Мадриде 29 июня

В Мадриде завершил работу двухдневный саммит НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, как и многие другие западные политики, участвовавшие во встрече, назвал этот саммит историческим. Оснований для этого хватает, ведь совещание лидеров 30 стран НАТО проходило во время крупнейшей войны в Европе за последние десятилетия, развязанной Кремлем против Украины.

Прежде всего, принята новая стратегическая концепция НАТО – ''дорожная карта'' на ближайшее десятилетие с целью укрепить обороноспособность стран союза. Кроме того, как отметил Йенс Столтенберг, страны НАТО ''продемонстрировали единство'', подтвердили готовность ''защищать территориальную целостность, свободу и безопасность'' всех членов и дали решительный ответ на ''растущую российскую угрозу''. Вместе с тем в новой концепции утверждается, что НАТО по-прежнему является оборонительной организацией, объединенной вокруг общих ценностей – приверженности индивидуальным свободам, правам человека, демократии и верховенству закона.

Россия – больше не партнер

Обсуждение ситуации, возникшей в Европе в результате российского вторжения в Украину, заняло главное место на встрече. В итоговом документе отмечается, что многие страны Центральной и Восточной Европы – члены и не члены НАТО – почувствовали, что и их безопасность оказалась под угрозой. Россия обвиняется в нарушении норм и принципов, на которых основана европейская безопасность, в разработке новых систем вооружений без учета ограничений, оговоренных международными соглашениями, во вмешательстве во внутренние дела стран НАТО, проведении кампаний дезинформации и давлении на государства, зависящие от импорта ее энергоресурсов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

В заявлении по итогам саммита говорится, что РФ представляет собой ''самую значительную и прямую угрозу безопасности союзников [по НАТО], для мира и стабильности в евроатлантическом регионе''. Москва обвиняется в попытках ''установить сферы своего влияния и прямой контроль над чужой территорией путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии''. Подобная формулировка свидетельствует о коренном изменении отношения Североатлантического союза к России. В прежней стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 году, РФ рассматривалась в качестве партнера для строительства ''общего пространства мира, стабильности и безопасности''.

Владимир Путин решил напасть на Украину и запустил вспять машину времени

Как писала в эти дни близкая к испанскому правительству газета El Pais, ''вторжение в Украину изменило первоначальные планы НАТО. Ведь главные вызовы XXI века представлялись альянсу иными. Ими назывались терроризм, последствия климатических изменений, нестабильность в некоторых странах Ближнего Востока и Африки, спровоцированные ею миграционные потоки, кибератаки... Возникла даже полемика, имеет ли смысл дальнейшее существование старого НАТО, созданного еще в 1949 году. Однако Владимир Путин решил напасть на Украину и, таким образом, запустил вспять машину времени. Это вернуло Европу ко временам холодной войны, когда Россия, в те времена Советский Союз, являлась главным врагом альянса''.

Укрепление восточного фланга

Участники саммита приняли решение укрепить восточный фланг НАТО – увеличить свой контингент в странах Центральной Европы. Размещенные там батальонные боевые группы (battle groups) предлагается заменить более крупными воинскими подразделениями – бригадами. Кстати, за последние месяцы союз уже усилил свое присутствие на восточном фланге: была в несколько раз увеличена численность боевых групп в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Они составляют на сегодня соответственно 10 500, 2000, 1700 и 4000 человек. Воинские контингенты были впервые размещены в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Их численность – 2100, 800, 3300 и 3300 военнослужащих соответственно.

Параллельно с 40 до 300 тысяч планируется увеличить натовские Силы быстрого реагирования (NATO Response Force), имеющие высокую техническую оснащенность и находящиеся в боевой готовности. Они состоят из наземных, воздушных и морских частей и предназначены для направления в считаные дни с места постоянной дислокации в район конфликта.

Президент США Джо Байден заявил на саммите, что в Польше будет размещен на постоянной основе штаб 5-й армии ВС США. В Румынии будет дислоцирована армейская бригада численностью в 3500 человек. Американское присутствие также увеличится в странах Балтии. В Великобритании разместятся дополнительно две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35. В Германии и Италии США усилят систему противовоздушной обороны. В Испании на военно-морской базе совместного использования в поселке Рота к четырем имеющимся там эсминцам добавятся еще два. Они оснащены боевой управляющей системой Aegis. Отметим, что после начала российского вторжения в Украину США направили в Европу 20 тысяч солдат, доведя численность своего контингента в Старом свете до 100 тысяч человек.

Разрешать споры и уменьшать риски, избегать эскалации напряженности и способствовать диалогу

Новым положением, включенным в стратегическую концепцию, является то, что в качестве агрессии теперь будет рассматриваться и использование государствами мигрантских потоков или газово-нефтяных поставок с целью оказания давления на страны-члены НАТО. Вместе с тем в итоговом документе подчеркивается, что НАТО не ищет конфронтации и не представляет опасность для России. Союз по-прежнему оставляет открытыми каналы связи с Москвой, чтобы ''разрешать споры и уменьшать риски, избегать эскалации напряженности и способствовать диалогу''.

Помощь Украине

На саммит был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. По понятным причинам он не приехал и выступил по видеосвязи. Украинский лидер вновь запросил у членов НАТО ''оружие, деньги и санкции против России, которые могли бы лишить ее способности оплачивать войну''. Зеленский заявил, что Украина нуждается в современных ракетных системах, в первую очередь для противовоздушной обороны. ''Предоставляя нам это оружие, вы сможете полностью сломать российскую тактику разрушения городов и запугивания мирного населения'', – отметил Зеленский. Он также напомнил, что для нужд обороны его стране ежемесячно требуется 5 млрд долларов. ''Эту войну Россия ведет не только против Украины, но и за право диктовать свои условия всей Европе'', – заявил президент, подчеркнув, что украинцы вносят вклад в защиту государств НАТО от амбиций Путина.

Владимир Зеленский обращается к участникам саммита НАТО
Владимир Зеленский обращается к участникам саммита НАТО

Йенс Столтенберг рассказал журналистам, что лидеры стран НАТО договорились о новом пакете помощи Украине. Он включает, в частности, средства связи и оказания первой медицинской помощи, горючее, системы для разминирования и для борьбы с дронами. Генсек напомнил, что НАТО пока предоставляет Украине исключительно нелетальные средства, поскольку не желает прямой военной конфронтации с Россией.

Что касается летального вооружения, то его поставляют Киеву государства союза в двустороннем порядке. Так, в ходе саммита три страны заявили о дополнительных поставках. Германия и Нидерланды направят Украине еще по три самоходных артиллерийских установки, а Норвегия – три пусковые ракетные системы M270 американского производства.

НАТО заявляет, что в дальнейшем поможет Украине полностью перейти на более современное вооружение, которое заменит имеющееся у нее оружие советского образца. Как этот план будет реализован, пока неясно. Проект перехода украинской армии на натовское оружие планируется подготовить лишь к концу года. Есть планы у НАТО и помочь Киеву модернизировать военную промышленность. ''Украина может рассчитывать на нас столько времени, сколько потребуется'', – отметил Йенс Столтенберг.

Украина может рассчитывать на нас столько времени, сколько потребуется

В повестку саммита был включен и вопрос о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии. Их желание вступить в союз мотивируется все теми же опасениями по поводу российской угрозы. Однако на вступление этих стран наложила вето Турция, объяснив свое решение тем, что они дают пристанище курдским повстанцам и сторонникам исламского деятеля Фетхуллаха Гюлена, обвиненного в попытке переворота в Турции в 2016 году. В ходе саммита турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с лидерами двух северных стран, после чего снял свое вето, договорившись по ряду важных для Анкары вопросов. В итоге саммит смог обратиться к Швеции и Финляндии с формальным приглашением стать членами НАТО.

''Русский салат'' для лидеров НАТО

Рабочие заседания саммита проводились в одном из павильонов огромного выставочного комплекса ИФЕМА, расположенного на северо-восточной окраине Мадрида. Торжественные приемы организовывались в королевском дворце и в картинной галерее Эль-Прадо. На них гостям было предложено, помимо всего прочего, несколько блюд украинской кухни. Правда, не обошлось и без ''русского салата'' – так в Испании называют салат оливье.

Протест радикальных левых против саммита НАТО
Протест радикальных левых против саммита НАТО

Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Ее обеспечивали более 10 тысяч сотрудников полиции, гражданской гвардии (жандармерии) и армии. Были задействованы подразделения по борьбе с терроризмом и уличными беспорядками, армейская авиация и наземные войска противовоздушной обороны. Ситуация на улицах контролировалась с помощью дронов и вертолетов.

Жителям Мадрида было предложено ограничить передвижение по городу на личном транспорте, а лучше вообще оставаться дома и работать на удаленке. Центральные магистрали столицы, такие как Гран-Виа или проспект Кастельяна, были перекрыты в утреннее и вечернее время. Но серьезные меры безопасности, похоже, особо не подействовали на традиционных возмутителей спокойствия – членов различных леворадикальных группировок. Они провели несколько дней назад свой форум под лозунгом ''Долой НАТО!''. Шумные уличные манифестации в центре Мадрида не прекращались и в дни работы саммита.

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