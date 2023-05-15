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Путин распорядился передать "Троицу" Рублёва Православной церкви

Президент России Владимир Путин распорядился передать икону "Троица" Андрея Рублёва из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Она будет постоянно выставлена в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Как сообщает сайт РПЦ, одно из самых известных произведений русского художественного искусства передано церкви "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих."

В июле 2022 года Третьяковская галерея передавала икону РПЦ на несколько дней, на празднование 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского.

Тогда против резко выступало музейное сообщество, сотрудники галереи, исследователи и реставраторы опасались, что перемещение и изменение условий хранения иконы повредят её. Утверждалось, что по возвращении работы на ней было обнаружено 61 повреждение.

Сторонники передачи иконы церкви отмечают, что она хранилась в Троице-Сергиевой лавре до XX века и была экспроприирована правительством, а значит должна быть возвращена историческим владельцам.

  • В мае стало известно, что Государственный Эрмитаж передаст на 49 лет в пользование раку канонизированного РПЦ князя Александра Невского в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии. Директор музея Михаил Пиотровский заявил, что сейчас "сакральное значение памятника важнее его художественной ценности".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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