Путин распорядился провести в Москве Всемирный фестиваль молодёжи

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, в котором говорится о проведении в Москве в феврале и марте 2024 года Всемирного фестиваля молодёжи.

Российскому правительству в указе поручено в течение трех месяцев разработать меры для подготовки и проведения мероприятия, а также определить источники финансирования. Несколько пунктов в указе - для служебного пользования.

Тем же указом Путин утвердил состав оргкомитета по подготовке фестиваля. Его возглавил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В комитет вошли несколько вице-премьеров и помощников президента, руководители крупных государственных СМИ и корпораций, министры, губернаторы и депутаты.

С 1947 года просоветская Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ) проводила в разных странах мира, главным образом входящих в советскую сферу влияния, фестивали молодёжи и студентов. Проведение такого фестиваля в Москве в 1957 году стало одним из символов оттепели в СССР - впервые за долгое время в страну приехало множество иностранцев. Ещё один фестиваль прошёл в 1985 году. Фестивали проводились и после распада СССР, хотя и нерегулярно. Последний из них прошёл в России в 2017 году и практически не привлёк к себе внимания прессы и общества.

Одним из символов фестивалей был голубь мира, на них исполнялся также "гимн демократической молодёжи мира" на стихи Льва Ошанина со словами: "Дети разных народов, мы мечтою о мире живём... Каждый, кто честен, встань с нами вместе против огня войны".

В указе Путина, однако, нет никакого упоминания о ВФДМ (эта организация левого толка по-прежнему существует) и традиционных фестивалях. Из документа следует, что речь идёт о мероприятии, которое будет организовано полностью под эгидой российскийх властей.