Путин распорядился ввести войска на территории под контролем "ДНР" и "ЛНР"

Президент России Владимир Путин распорядился ввести российские войска в Луганскую и Донецкую области Украины - на территории, контролируемые самопровозглашёнными сепаратистскими республиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в подписанных в понедельник указах Путина о признании независимости этих республик.

В указах говорится, что Путин поручает Вооружённым силам России функции по поддержанию мира на территории "ДНР" и "ЛНР".

Пока нет подтверждённых сообщений о вводе войск. В соцсетях, однако, появились видео с передвижением колонн бронетехники в Донецке.

Украина и страны Запада - и сами сепаратисты - неоднократно утверждали, что российские военные и до признания республик присутствовали в Донбассе, однако неофициально.

Ожидается, что во вторник Госдума и Совет Федерации ратифицируют договоры России с сепаратистскими республиками, и по этим договорам Россия будет оказывать им военную помощь. В договорах, которые Путин в понедельник подписал в Москве с лидерами сепаратистов, говорится, что стороны будут "оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону". Также говорится о возможности создания военных баз на территории друг друга.

При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратисткие республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей, остальные две трети под контролем Украины. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.

Ранее в своём телеобращении Путин пригрозил Украине силой в случае, если она не прекратит огонь в зоне конфликта в Донбассе.

В указах о признании "ДНР" и "ЛНР" сказано, что сепаратисткие республики признаются Россией, поскольку Украина, как утверждается, сорвала процесс мирного урегулирования в Донбассе. Поручено установить дипломатические отношения между Россией и сепаратистскими республиками.

США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории все страны мира, кроме России, в данный момент считают территорией Украины.