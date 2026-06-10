Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий арестовывать имущество уехавших россиян за действия против российских интересов. Закон вступает в силу 1 сентября.
Инициатива расширяет список статей Административного кодекса, по которым можно привлекать к ответственности россиян, находящихся за рубежом.
Среди "правонарушения против интересов" России – нарушение порядка деятельности так называемого "иностранного агента", злоупотребление свободой массовой информации, призывы к террористической или экстремистской деятельности, призывы к нарушению целостности России и введению санкций, дискредитация российской армии.
Закон позволяет арестовывать имущество и банковские счета россиян, находящихся за границей, в качестве обеспечительной меры. Арест будет действовать до уплаты назначенного штрафа. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером взыскания и может значительно превышать сумму штрафа.
Документ был внесен Госсоветом Татарстана в октябре 2024 года, а в мае 2025 года его приняли в первом чтении. Ко второму чтению проект закона значительно переработали, в частности, добавили перечень статей Административного кодекса, по которым эмигрантов будут преследовать в России. В конце мая Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтении.
Путин разрешил арестовывать имущество уехавших россиян
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий арестовывать имущество уехавших россиян за действия против российских интересов. Закон вступает в силу 1 сентября.