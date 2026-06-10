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Путин разрешил арестовывать имущество уехавших россиян

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий арестовывать имущество уехавших россиян за действия против российских интересов. Закон вступает в силу 1 сентября.

Инициатива расширяет список статей Административного кодекса, по которым можно привлекать к ответственности россиян, находящихся за рубежом.

Среди "правонарушения против интересов" России – нарушение порядка деятельности так называемого "иностранного агента", злоупотребление свободой массовой информации, призывы к террористической или экстремистской деятельности, призывы к нарушению целостности России и введению санкций, дискредитация российской армии.

Закон позволяет арестовывать имущество и банковские счета россиян, находящихся за границей, в качестве обеспечительной меры. Арест будет действовать до уплаты назначенного штрафа. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером взыскания и может значительно превышать сумму штрафа.

Документ был внесен Госсоветом Татарстана в октябре 2024 года, а в мае 2025 года его приняли в первом чтении. Ко второму чтению проект закона значительно переработали, в частности, добавили перечень статей Административного кодекса, по которым эмигрантов будут преследовать в России. В конце мая Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтении.

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