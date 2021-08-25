Путин разрешил чиновникам иметь второе гражданство - при одном условии

Президент России Владимир Путин разрешил российским гражданам, имеющим иностранное гражданство, от которого они не избавились по не зависящим от них причинам, работать на государственной или муниципальной службе. В подписанном Путиным указе говорится, что такие лица могут быть приняты на работу на должности, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне, а также могут продолжать работать на тех должностях, которые занимают в настоящий момент.

При этом государственные служащие должны будут "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства". Невозможность избавиться от иностранного гражданства будет оценивать комиссия по вопросам гражданства при президенте.

Российское законодательство не запрещает иметь второе гражданство, однако его наличие ограничивает доступ россиян к ряду должностей. Запрет на иностранное гражданство для чиновников предусмотрен действующей Конституцией России - он был внесён в неё в прошлом году наряду с другими поправками, по поводу которых проводилось всенародное голосование. В соответствующем законе также содержится запрет людям с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране занимать должности, предусматривающие допуск к гостайне.

Разрешение, предусмотренное указом Путина, может быть актуально, в частности, для российских чиновников в аннексированном Крыму, большая часть населения которого после аннексии получила российские паспорта, однако при этом сохранила украинское гражданство.