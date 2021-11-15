Путин поручил допустить на российский рынок товары из "ДНР" и "ЛНР"

Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить равные условия допуска на российский рынок и в сферу государственных и муниципальных закупок товаров, произведённых в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках.

Согласно указу президента, пописанному в понедельник, сертификаты о происхождении товаров, которые выдают органы власти "ДНР" и "ЛНР", должны быть признаны действительными на территории России.

Также Путин поручил правительству определить пункты пропуска на российской границе, через которые указанные товары будут перемещаться.

В документе указывается, что он принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В Кремле считают необходимым остановить "снижение уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева. На этих территориях начался вооружённый конфликт. Украина и страны Запада утверждают, что Россия оказывала и продолжает оказывать военную поддержку сепаратистам. Кремль это отрицает. За семь лет жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Около полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.

В 2019 году Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре выдачи паспортов РФ населению ряда территорий украинского Донбасса. Решение вызвало жёсткую реакцию украинских и западных политиков. Они обвинили российские власти в дальнейших попытках дестабилизировать ситуацию. В мае этого года МВД России отчиталось о том, что российское гражданство получили порядка 527 тысяч жителей самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".