Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"

Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт".

Об этом Владимир Путин рассказал в воскресенье на встрече с ключевым разработчиком российской вакцины «Спутник V», заместителем директора Института Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает "Интерфакс". По словам Путина, через два часа после прививки он чувствует себя хорошо. Президент также добавил, что хочет принять участие в испытаниях назальной формы вакцины "Спутник V".

В апреле пресс-служба Кремля заявляла, что Путин вакцинировался от COVID-19, позднее он уточнил, что препаратом "Спутник V". Однако фотографии или видеосъёмка процедуры публике не предъявлялись.

В конце сентября на первой официальной очной встрече после выхода Путина из самоизоляции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом , российский лидер рассказал, что не заразился, хотя в его окружении многие заболели. По мнению президента России, ему помогла вакцинация "Спутником V", благодаря которой у него сохраняется высокий титр антител.

"Спутник Лайт" — единственный зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V" и будет использоваться в России только для повторной вакцинации.