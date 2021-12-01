Путин: России нужны гарантии непродвижения НАТО на восток

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва "в диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками" будет добиваться выработки неких "конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток", а также размещение в непосредственной близости к территории России систем оружия, которые в Москве считают угрожающими.

Выступая на церемонии вручения верительных грамот послам 20 стран, в том числе стран НАТО - Словакии, Испании и Италии - Путин повторил высказанную им несколько дней назад мысль о необходимости того, чтобы Запад дал России некие "гарантии безопасности". При этом Путин упомянул, что некоторые страны "нагнетают напряжённость" у российских границ.

По словам Путина, России необходимы "именно правовые, юридические гарантии", поскольку, как он выразился, "западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства", в том числе о том, что НАТО не будет расширяться на восток.

Ранее Путин неоднократно касался этой темы, утверждая, что такие устные гарантии представители Запада давали бывшему советскому президенту Михаилу Горбачёву. Представители НАТО отрицают, что о каких-либо подобных гарантиях заходила речь. Согласно существующим договорённостям между Россией и НАТО Москва не имеет права вето на вступление других стран в Североатлантический союз; НАТО, в свою очередь, взял на себя ряд обязательств, в том числе - не размещать ядерное оружие на территории новых стран-членов союза.

Заявления Путина прозвучали на фоне нового обострения ситуации вокруг Украины. Киев и страны Запада утверждают, что Россия сосредоточила войска у границ с Украиной, и выражают опасения, что Москва может начать военную операцию против соседней страны. Ситуацию обсудили на встрече в Риге министры иностранных дел стран НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг по её итогам заявил, что "любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену" для России, в том числе "экономические и политические последствия". При этом он отметил, что на Украину, как не состоящую в НАТО, не распространяются гарантии коллективной безопасности в соответствии с Североатлантическим договором.

Столтенберг отверг идею "сфер влияния" в Европе, заявив, что у Москвы нет права вето на вступление Украины в Североатлантический союз, а в НАТО поддерживают планы Киева вступить в НАТО, поскольку такова воля украинского народа. При этом он отметил, что пока Украина не достигла необходимых стандартов для вступления в НАТО, а когда это произойдёт, все 30 стран-членов союза рассмотрят её заявку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который также участвовал во встрече в Риге, заявил, что у России нет права мешать Украине укреплять отношения с НАТО и назвал "неправомерными" любые предложения России о переговорах с Западом о гарантиях нерасширения НАТО.

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