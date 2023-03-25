Путин: Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси

Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Интервью с ним в субботу показал канал "Россия-24".

По словам Путина, белорусский руководитель Александр Лукашенко уже долгое время просил его разместить это оружие в стране. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может использовать это оружие, и самолёты, которые могут нести ядерные ракеты.

Как следует из слов Путина, решение разместить ядерное оружие в Беларуси было окончательно принято после того, как Великобритания заявила о намерении предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном. Такие снаряды не относятся к ядерному оружию, сама Россия их таковыми не считает. Сам Путин сказал, что в России есть "сотни тысяч таких снарядов". Однако Москва крайне резко отреагировала на намерения Британии, обвинив Лондон в ядерной эскалации и пообещав ответные меры. При этом из того же интервью Путина следует, что ракетный комплекс и самолёты были переданы Беларуси задолго до британского заявления (об этом ранее говорил и Лукашенко). Строительство хранилища, очевидно, также началось раньше, чем стало известно о планах поставки боеприпасов с обеднённым ураном Украине.

По словам Путина, Россия не передаёт Беларуси ядерное оружие, а размещает своё оружие на её территории. Российский президент сослался на то, что США размещает своё ядерное оружие в ряде стран Европы.

Путин также назвал угрозой для России поставки Украине вооружения и боеприпасов странами Запада. Их он назвал "поджигателями войны" - используя советскую риторику. Так страны Запада во главе с США, в частности, охарактеризовал Иосиф Сталин в своём последнем публичном выступлении на съезде КПСС осенью 1952 года.

По словам Путина, Россия готова производить в три раза больше боеприпасов, чем Украина, а "общее количество танков российской армии будет превышать в 3 раза количество танков ВСУ". При этом российский президент заявил, что наращивание производства вооружений не повлечёт за собой каких-то ограничений для российской экономики.