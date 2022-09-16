Путин: Россия "сделает всё", чтобы война закончилась "как можно быстрее"

Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с индийским премьером Нарендрой Моди, что Россия "сделает всё" для того, чтобы война в Украине прекратилась "как можно быстрее" - однако украинская сторона, по его словам, отказывается от переговорного процесса.

Слова "война", как и "специальная военная операция", Путин не употребив, использовав выражение "это всё". Он отвечал на реплику Моди, который сказал Путину, что сегодня "не время для войны", подчеркнув, что не раз доносил эту мысль до российского президента по телефону. Индийский премьер сказал, что мир сейчас стоит перед многочисленными вызовами, среди которых проблема продовольствия, удобрений и энергетической безопасности.

Развивая свою мысль, Путин сказал, что руководство Украины "заявило о том, что хочет добиваться своих целей военным путём". Каким путём хочет завершить войну сам Путин, российский президент не сказал.

Встреча с Моди состоялась в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан). Других подробностей беседы агентства не приводят.