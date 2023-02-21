Бригада, которая владела "Буком", сбившим "Боинг", стала гвардейской

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейская" ракетной бригаде, которой, как установил нидерландский суд, принадлежала установка "Бук", из которой в 2014 году был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом. Тогда погибли 298 человек – все, кто был на борту.

В указе Путина говорится, что 53-й ракетной бригаде присвоено наименование "гвардейская" за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества". Это стандартная формулировка. Ранее Путин уже присвоил наименование гвардейских ряду подразделений, участвовавших в войне в Украине, в том числе и 64-й мотострелковой бригаде, военнослужащих которой обвиняют в преступлениях в Буче.