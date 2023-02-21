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Бригада, которая владела "Буком", сбившим "Боинг", стала гвардейской

Обломки ракеты "Бука"

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейская" ракетной бригаде, которой, как установил нидерландский суд, принадлежала установка "Бук", из которой в 2014 году был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом. Тогда погибли 298 человек – все, кто был на борту.

В указе Путина говорится, что 53-й ракетной бригаде присвоено наименование "гвардейская" за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества". Это стандартная формулировка. Ранее Путин уже присвоил наименование гвардейских ряду подразделений, участвовавших в войне в Украине, в том числе и 64-й мотострелковой бригаде, военнослужащих которой обвиняют в преступлениях в Буче.

  • В 2014 году 53-я бригада базировалась в Курске. Суд в Нидерландах поддержал выводы международного следствия, которое установило, что именно ей принадлежал "Бук", из которого 17 июля 2014 года был сбит "Боинг". Кто именно отдал приказ стрелять по самолёту и выполнял его, пока не установлено, по обвинению в причастности к гибели лайнера в Нидерландах заочно были осуждены 4 человека, в том числе бывший командир пророссийских сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин). Главная версия случившегося – то, что самолёт был сбит по ошибке, его перепутали с боевым самолётом Украины. Следствие считает, что об отправке "Бука" сепаратистам мог распорядиться лично Путин.

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